меню
Личный кабинет
Законы
Объявления
Официально
Свежий выпуск
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Спецпроекты
Подписка
Поиск
Войти
Рус
Рус
Eng
Qaz
Президент
Правительство
Парламент
Экономика
Банки и финансы
Экология
Мнения
Происшествия
Культура и общество
Технологии
Lifestyle
В мире
Таза Казахстан
Спорт
USD, 471,83
USD 471,83
RUB, 5,40
RUB 5,40
EUR, 505,66
EUR 505,66
Инфографика: Растениеводство
Статьи
10 августа 2016 г. 2:33
1966
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Telegram
Whatsapp
Популярное
Все
За сутки
За неделю
За месяц
15:35
Сколько в Казахстане проживает людей
00:30
Панты и мед – золотые бренды Рудного Алтая
02:00
85-летний Бектай Сулейменов вырастил за свою жизнь свыше двух миллионов деревьев
01:00
Атомная энергетика помогает достичь стратегической цели углеродной нейтральности
00:00
Праздник «Қымыз мұрындық» отметили в Улытау
01:30
На востоке страны полным ходом идет подготовка к отопительному сезону
02:30
Трезвое село стало и самым чистым
03:00
Одна акция идет на помощь другой
04:05
Лучше узнать казахский язык помогут топонимы
04:31
Китай заинтересован в сотрудничестве
03:30
Полтонны мусора вынесли из леса волонтеры Петропавловска
05:00
Эксперты делятся ожиданиями от предстоящего саммита ШОС
05:32
Инициативы, направленные на формирование справедливого мира
06:00
Сумеет ли Казахстан убедить мировые державы в необходимости диалога?
09:13
В период саммита ШОС в Астане изменятся 30 маршрутов автобусов
08:29
12 млрд тенге выделили на компенсацию потерь бизнеса после паводков
08:01
Путин прибыл в Астану
08:18
На Алаколе туристов унесло ветром на катамаране
08:45
Трассу Атырау – Уральск закрыли на ремонт
01:00
Астанинский саммит ШОС станет беспрецедентным по числу участников и формату
29 июня 2024 г. 4:30
Строительные рынки переезжают за город
26 июня 2024 г. 1:30
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
26 июня 2024 г. 1:27
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
28 июня 2024 г. 1:00
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
27 июня 2024 г. 10:39
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
26 июня 2024 г. 17:42
Проект по освоению месторождения вольфрамовых руд в Алматинской области введут до конца года
29 июня 2024 г. 4:02
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
26 июня 2024 г. 15:10
«Правда никому не нужна» - Бишимбаев о суде
26 июня 2024 г. 18:28
Приговор Бишимбаеву оставили без изменений
27 июня 2024 г. 0:00
Приказ длиной в три года
26 июня 2024 г. 14:23
Маулен Ашимбаев встретился с мировым экспертом в области искусственного интеллекта
26 июня 2024 г. 1:51
Рекламный бизнес Костаная терпит убытки из-за позиции местной власти
27 июня 2024 г. 0:30
Дело – труба
26 июня 2024 г. 2:23
С наступлением жарких летних дней в селах Алматинской области пропала питьевая вода
26 июня 2024 г. 2:46
Около 15% семейных пар страдают бесплодием
26 июня 2024 г. 1:01
Задержаны незаконные добытчики драгметаллов
26 июня 2024 г. 18:39
Токаев принял посла Катара
26 июня 2024 г. 0:30
Когда другие методы иссякли
26 июня 2024 г. 0:00
«Прижали» – и сразу признал детей
26 июня 2024 г. 4:50
Эффективный институт обратной связи
5 июня 2024 г. 7:57
Консолидация и развитие
6 июня 2024 г. 3:30
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
3 июня 2024 г. 9:22
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
8 июня 2024 г. 4:30
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
18 июня 2024 г. 3:00
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
14 июня 2024 г. 3:37
Фанаты Димаша изучают казахский язык
15 июня 2024 г. 4:00
Новый этап развития системы здравоохранения страны
20 июня 2024 г. 2:00
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
12 июня 2024 г. 4:00
Преодоление. Пять лет созидания
13 июня 2024 г. 0:35
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
7 июня 2024 г. 17:34
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
24 июня 2024 г. 18:08
Токаев переговорил по телефону с Путиным
22 июня 2024 г. 1:00
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
22 июня 2024 г. 6:00
Судебное реформирование: реалии и перспективы
15 июня 2024 г. 3:00
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
25 июня 2024 г. 10:35
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
20 июня 2024 г. 4:30
Большую зачистку «мертвых душ» провели в Костанайской области
22 июня 2024 г. 17:30
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
18 июня 2024 г. 17:35
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
15 июня 2024 г. 18:00
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Свежий номер
Весь архив
Казахстанская правда
Оформить подписку
Читайте также
Вопросы соцзащиты и жилья обсудили депутаты с металлургами
3 июля 2024 г. 18:25
Мажилисмен ознакомился со строительством школы в Таразе
3 июля 2024 г. 15:40
Ернур Айткенов ознакомился с ходом реконструкции дорог в Па…
3 июля 2024 г. 14:04
Мажилисмен поднял проблему развития внутренних водных перев…
3 июля 2024 г. 13:15
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Архив
[[year]]
[[month.label]]
[[day]]