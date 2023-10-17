Информацию блогеров перепроверяем в газете

Акция проходила в здании городского почтамта, где свои информационные стенды разместили известные республиканские и местные газеты и журналы. Заранее зная о проведении мероприятия, активные алматинцы с утра потянулись на почтамт, где сотрудники почты и представители редакций помогали им оформить льготную подписку на свои любимые печатные издания.

Глава городского почтамта Алтын Садыкова, обращаясь к читателям и издателям, отметила, что в сентябре АО «Казпочта» отметило свое тридцатилетие. Этот период прошел в тесном сотрудничестве с редакциями периодических изданий, и поч­тальоны являются связующим звеном между издателями и подписчиками. Алтын Садыкова пожелала всем участникам акции успешной подписной кампании и больших тиражей. Активным подписчикам почтовики приготовили ценные подарки. Также прошел концерт, подготовленный силами работников почтамта.

Слова благодарности за возможность встретиться со своими читателями говорили руководители ряда изданий. Заместитель генерального директора ТОО «Қазақ газеттерi» – руководитель изданий г. Алматы Думан Анаш отметил высокую роль печатных СМИ в повышении грамотности и культуры населения, укреплении роли государственного языка. По его словам, газеты и журналы дают новую информацию, несут живую энергетику реальности, представляют более глубокую аналитику, чем материалы интернет-сайтов или различных блогов.

Ветеран журналистики Абдухалил Джалилов также выразил свое отношение к печатным СМИ:

– Очень люблю читать газеты. К этому привык еще в школе, и впоследствии чтение превратилось в необходимость получения проверенной и корректной информации. Помню, как в 1973 году отправил свое стихотворение в редакцию газеты «Дружные ребята», и оно было опубликовано на страницах газеты! В это время мой брат служил в армии в Германии, и эта газета попала к нему.

А когда командир части узнал о том, что в газете опубликовано мое стихотворение, принял решение предоставить брату отпуск для поездки домой. Вот такая была значимость прессы в решении как больших государственных задач, так и малых, личных дел каждого гражданина.

Алматинцы, принявшие участие в Дне подписчика, горячо обсуждали реалии современного информационного поля. Уже в кулуарах они с сожалением констатировали, что «расплодившиеся электронные издания и различные блогеры пока еще страдают болезнями роста» и далеко не всегда предлагают достоверные новости, оперативную аналитику и комментарии. Поэтому полученную информацию из блогов и электронных сайтов приходится перепроверять в газете.

Для людей всех возрастов журналы и газеты служат источником знаний, помогают оценить жизнь, понять законы общественных отношений. Особенно велика роль печати для формирования социальных и нравственных устоев человека, для усвоения им норм общественного поведения. Более ста лет на информационном рынке республики представлена газета «Казах­станская правда». Это издание всегда доносит до своих читателей грамотно подготовленную и выверенную информацию.