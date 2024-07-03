Инициативы, направленные на формирование справедливого мира

При этом ШОС продолжает расти, усиливая позиции на международной арене и расширяя сферу влияния.

Проведение такого масштабного мероприятия, как саммит ШОС в Астане, дает Казахстану большие возможности для укреп­ления своего международного статуса. А также подчеркивает растущее значение нашей страны на мировой арене, демонстрирует ее способность активно участвовать в решении региональных и глобальных вопросов.

Под председательством Казах­стана организация сосредоточила усилия на противодействии основным угрозам безопасности в регионе, что нашло отражение в ряде стратегических инициатив. Так, например, обновление Антинаркотической стратегии и Программы по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом демонстрирует решимость ШОС обеспечить стабильность и безопасность в своей зоне ответственности. Планируемое принятие Стратегии развития до 2035 года и Концепции совершенствования деятельности ШОС указывает на долгосрочные перспективы и амбиции организации.

По инициативе Казахстана ШОС предложит программу «О мировом единстве за справедливый мир и согласие». Она запустит процесс коллективного поиска формулы справедливого мира с акцентом на политико-дипломатические меры. Программа должна предложить такую парадигму международной безопасности, которая способна эффективно ответить на современные вызовы.

Появление новых региональных держав и изменение глобальной динамики делают идею многополярного мира все более актуальной. Средние державы играют важную роль в многополярной системе. Они служат «мостами» между сверхдержавами и малыми государствами. А их дипломатический вес, экономическая мощь и стратегическое положение делают их эффективными медиаторами в конфликтах и источниками инновационных идей.

Казахстан благодаря своему геополитическому положению и экономическим ресурсам является важным стратегическим игроком среди средних держав.

Находясь на стыке Европы и Азии и демонстрируя внутреннюю политическую стабильность, Казахстан трансформируется в важнейший экономический хаб для Центральной Азии и прилегающих регионов. Это позволяет стать ключевым звеном в масштабных международных проектах, таких как, например, инициатива «Один пояс, один путь».

Однако потенциал Казахстана как экономического хаба сдерживается состоянием транспортной инфраструктуры. Обновление железнодорожных путей, автомагистралей и логистических центров является критически важным для усиления связности и стимулирования экономического сотрудничества как внут­ри региона, так и с внешними партнерами.

Помимо экономической роли, отсутствие серьезных внутренних конфликтов и относительная нейтральность во внешней политике позволяют Казахстану претендовать на роль регионального медиатора. Страна активно стремится стать площадкой для мирных переговоров и урегулирования конфликтов, используя свое уникальное положение. Наше государство зарекомендовало себя как надежный организатор международных встреч высокого уровня, включая переговоры по сирийскому урегулированию и обсуждение ядерной программы Ирана. Эта роль не только повышает международный престиж страны, но и вносит существенный вклад в поддержание стабильности во всем Центрально-Азиатском регионе.

Казахстан предлагает инициа­тивы, направленные на формирование справедливого мира, модернизацию транспортной инфраструктуры и развитие энергетического сотрудничества. Проведение Года экологии ШОС по предложению Казахстана и запланированные экологические инициативы демонстрируют осознание участниками организации важности экологической устойчивости и готовность к коллективным действиям в решении глобальных климатических вызовов.

Такими шагами ШОС продолжает эволюционировать, адаптируясь к новым вызовам и требованиям времени, укрепляя сотрудничество между государствами-членами и внося существенный вклад в поддержание мира и стабильности в Евразии.