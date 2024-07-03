Инициативы, направленные на формирование справедливого мира
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Ернар Кушалиев, аналитик-менеджер Центра изучения общественных процессов НАО «Казахстанский институт общественного развития»
Шанхайская организация сотрудничества объединяет более 3 млрд человек, что составляет около 45% населения мира. Доля стран – участниц ШОС в мировом ВВП – около 23%, что обуславливает и значительный экономический вес организации. ШОС охватывает половину территории и около 60% населения Евразии, таким образом занимая центральное место среди межстрановых и региональных объединений.