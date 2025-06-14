По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в Казахстане реализуется национальный проект «Келешек мектептері», нацеленный на решение системных проблем в сфере образования — нехватки ученических мест, аварийных зданий и трёхсменного обучения, передает Kazpravda.kz

Фото: Gov.kz

Школы строятся «под ключ»: от проектирования и возведения зданий до оснащения мебелью, оборудованием и системами безопасности. После завершения они передаются на баланс акиматов.

«Мы не просто строим школы. Мы создаём пространство, где ребёнок чувствует себя в безопасности, учится с интересом и формирует веру в себя. Это среда, которая даёт старт целому поколению казахстанцев — свободных, умных и смелых», — подчёркивает первый заместитель председателя правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Габит Малгаздаров.

Новый подход: быстрее, прозрачнее, качественнее

Чтобы добиться таких темпов, компания полностью пересмотрела подход к управлению строительством. Впервые в истории социальных проектов страны были применены EPC-контракты, позволяющие параллельно вести проектирование, строительство и оснащение объектов. Это существенно сократило сроки ввода в эксплуатацию. Так, школа на 2000 мест в Астане на улице Тельмана была построена всего за 8 месяцев, а школа №101 — за 9 месяцев вместо нормативных 26.

Важнейшим шагом стало внедрение цифровых технологий. Весной 2024 года заработала информационная система e-Qurylys, благодаря которой вся проектная и исполнительная документация ведётся в электронном формате. Это позволило сократить бумажную волокиту и существенно снизить коррупционные риски.

«Раньше акт выполненных работ приходилось возить в другой город, исправлять вручную, снова ехать. Сегодня это в прошлом. Система e-Qurylys позволяет оформлять, проверять и подписывать документы онлайн, ускоряя расчёты с подрядчиками и делая все процессы прозрачными», — поясняет Малгаздаров.

На каждом объекте установлены видеокамеры, трансляции с которых доступны в системе Bitrix. Это создаёт дополнительный уровень контроля в режиме 24/7 со стороны надзорных органов.

Поддержка казахстанского производства

Проект стал драйвером роста для экономики. В нём задействованы десятки отечественных компаний — от производителей мебели и окон до поставщиков вентиляции и спортивного оборудования. Это создало новые рабочие места и обеспечило загрузку производственных мощностей казахстанских заводов.

Мебель закупается исключительно у казахстанских производителей, включённых в официальные отраслевые реестры. Большая часть инертных и строительных материалов также отечественного происхождения. В результате доля ОТП в проекте составляет от 75% до 90%.

Для поддержки регионального бизнеса введено правило условной 5% скидки на участие в тендерах для строительных компаний, зарегистрированных в том регионе, где ведётся строительство. Эта практика уже закреплена в правилах госзакупок.

«Мы делаем осознанную ставку на казахстанских производителей — от бетона и кирпича до мебели и инженерного оборудования. Это наша стратегическая цель: развивать внутреннюю промышленность, создавать рабочие места и удерживать инвестиции внутри страны», — подчеркнул спикер.

Новые школы — по новым стандартам

Школы нового поколения существенно превосходят по оснащению традиционные школы. В каждой из них предусмотрены STEM-лаборатории, кабинеты робототехники, хореографические залы, зоны отдыха, коворкинги и современные библиотеки. Количество спортзалов увеличено до четырёх — в зависимости от вместимости школы. Техническое оснащение превышает прежние стандарты в 4 раза.

Реализован новый подход к организации пространства: больше света, воздуха и комфорта. Площади зданий увеличены на 15–20%, что позволяет создавать просторные классы, широкие коридоры, отдельные кабинеты для логопедов и психологов, а также инклюзивную среду для детей с особыми образовательными потребностями.

«Комфорт — это не только про плитку или мебель. Это про заботу. В каждой школе устанавливаются шкафчики для личных вещей, чтобы дети не носили тяжёлые рюкзаки. Школы делятся на блоки для младших, средних и старших классов, с отдельными входами и выходами. И главное — качество одинаковое и в городе, и в селе», — отмечает Малгаздаров.

В школах предусмотрены системы видеонаблюдения, СКУД и питьевые фонтанчики на каждом этаже. В зависимости от климата и региона создаются зоны воркаута, отдыха и нетворкинга. В северных областях — хоккейные корты, в южных — футбольные и игровые поля.

Ответственность — в деталях

Контракты с подрядчиками включают гарантийные обязательства: 5 лет на строительные работы и 3 года — на оборудование. Это позволяет быстро устранять возможные недочёты и формирует культуру ответственности в строительной сфере.

Вся проектная и исполнительная документация ведётся в e-Qurylys, внедрённой по инициативе Samruk-Kazyna Construction. Каждый акт, фото, видео, проектное решение, объём работ и расчёт фиксируются в системе в режиме реального времени. Данные защищены и в то же время полностью доступны для контролирующих органов — это исключает возможность манипуляций.

Контроль осуществляется на нескольких уровнях: ежедневно на площадке работает технический надзор, соблюдение проектных решений обеспечивает авторский надзор, регулярные проверки проводят государственные органы, общественники и представители СМИ.