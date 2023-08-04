Иностранных туристов спустили с горного пика близ Алматы

Двух иностранцев спасли в горах Заилийского Алатау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Фото: пресс-служба РОСО

Помощь понадобилась супругам из Польши, которые не смогли сами спуститься пика Башута в горах Заилийского Алатау.

3 августа в 19:35 пара позвонила на пульт 112.

На поиски выехала группа РОСО и спасатели службы спасения Алматы.

В 20:45 туристке удалось через встречных путников передать по телефону свое точное местоположение.

В 23:36 спасатели дошли до пострадавших, в медицинской помощи никто не нуждался. Туристов сопроводили до Медеу.

Иностранные гости поблагодарили спасателей.