Иностранных туристов спустили с горного пика близ Алматы
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Двух иностранцев спасли в горах Заилийского Алатау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Помощь понадобилась супругам из Польши, которые не смогли сами спуститься пика Башута в горах Заилийского Алатау.
3 августа в 19:35 пара позвонила на пульт 112.
На поиски выехала группа РОСО и спасатели службы спасения Алматы.
В 20:45 туристке удалось через встречных путников передать по телефону свое точное местоположение.
В 23:36 спасатели дошли до пострадавших, в медицинской помощи никто не нуждался. Туристов сопроводили до Медеу.
Иностранные гости поблагодарили спасателей.