Подозреваемого в изнасиловании девочки иностранца задержали акмолинские полицейские

Мужчина был в розыске с мая 2017 года

Фото: Kazpravda.kz

Акмолинские полицейские задержали иностранца, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней на территории Российской Федерации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

"Сотрудники подразделения миграционной службы ОП Целиноградского района задержали уголовного преступника, разыскиваемого СУ СК РФ по Тюменской области за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 132 УК РФ в отношении несовершеннолетней", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на момент преступления девочке не исполнилось 14 лет.

Полицейские проверили мужчину по имеющимся базам данным и установили, что 33-летний гражданин ближнего зарубежья с мая 2017 года находился в межгосударственном розыске.

Отмечается, что инициатору розыска сотрудники правопорядка сообщили о задержании.