Пятеро неизвестных напали на иностранцев в Алматы

На граждан Сингапура совершили налет в канун Нового года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Как сообщается, пятеро неизвестных ворвались в их арендованный дом и под угрозой пистолетов потребовали отдать им их сбережения. Добычей преступников стали свыше 3 млн тенге и 13 тысяч долларов США.

«С целью раскрытия этого преступления была создана специальная следственно-оперативная группа. Налетчики были задержаны. Это пятеро жителей Алматинской области, 1999, 2001 и 2003 годов рождения. Основной организатор преступления, он же наводчик, гражданин Т., ранее был судим за ограбление. К слову, он работал с потерпевшими и знал об их доходах. Оперативно удалось восстановить хронологию криминального события и весь подготовительный процесс. Не последнюю роль в этом сыграли системы видеонаблюдения. Вещественные доказательства, в том числе два игрушечных пистолета, изъяты», – отметил заместитель начальника департамента полиции Алматы Дидар Аханов.

В данное время подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Тем временем, иностранные граждане особо отметили профессиональную работу полицейских.