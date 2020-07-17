Статьи Инстинкт материнства и пандемия 17 июля 2020 г. 11:18 Юлия Миленькая – Шолпан Кенесовна, хотелось бы вначале узнать Ваше мнение относительно ситуации в республике в связи с распространением коронавируса.– Сегодня мы наблюдаем панику среди населения, и она, увы, не является безосновательной – многие стали терять своих близких, друзей, знакомых... Если раньше, месяца два назад, еще немало было людей, не верящих в существование или опасность инфекции, то теперь таких существенно поубавилось. При этом нередко постоянные переживания за себя и своих родных сопровождаются психосоматическими расстройствами. Человек несколько раз за день кашлянул, почувствовал першение в горле и вот уже готовится к самому худшему сценарию, спешит занять место в очереди на рентген или компьютерную томографию легких, глотает антибиотики. Панике поддаются многие. Сегодня еще отсутствуют точные данные о том, вырабатывается ли стойкий иммунитет к перенесенному заболеванию. Это тоже дает повод для расстройств и ощущения какой-то безнадежности. Более того, некоторые люди, которые перенесли КВИ в тяжелой форме, были подключены к кислороду, к аппарату ИВЛ, испытывают панические атаки, их обуревает страх смерти. Они безумно боятся этой болезни и очень тяжело восстанавливаются как физически, так и психологически. – Интересно узнать: повлияла ли текущая ситуация в стране на принятие семейными парами решения становиться родителями? – Категория женщин, мечтающих стать мамами, разделилась сегодня на два лагеря. Есть те, кто боится воспользоваться программой экстракорпорального оплодотворения из-за опасений тяжелых последствий экономического кризиса, из-за страха заразиться во время беременности, из-за непонимания того, каким будет завтрашний день. Второй лагерь состоит из женщин, которые либо имеют довольно стабильное финансовое положение, либо сильную так называемую доминанту беременности. Я не могу сказать, кого из них в процентном соотношении больше. Собственно говоря, вторая группа женщин – это как раз наши пациентки. Тем не менее могу сегодня с уверенностью заявить: их количество уменьшилось. Я постоянно говорю своим пациенткам: «Сейчас вспышка коронавируса, мне страшно вас брать на программу, ведь вы можете заразиться, а это чревато последствиями, которые до сих пор до конца не изучены». То есть каждая будущая мама сегодня должна отчетливо понимать всю серьезность ситуации и сама себе ответить на непростые вопросы: сможет ли максимально защищаться на протяжении беременности, не посещать места скопления людей? Тем не менее женщины с материнской доминантой не в состоянии отложить запланированную ими беременность на неопределенное время. Желание иметь ребенка становится сильнее страха заболеть, умереть. Мы, врачи, когда путем бесед пытаемся уговорить пациентку отложить беременность на месяц-два, тоже испытываем своеобразный стресс, ведь появляются вопросы: а правильно ли делаем, отговаривая?– Шолпан Кенесовна, с момента объявления режима ЧП в обществе то и дело появлялись прогнозы на предмет того, что в конце года страна столкнется с «бэби-бумом». Насколько реальны такие выводы?– Это, кстати, отнюдь не шутки. Многие наши пациентки, планировавшие воспользоваться программой ЭКО, смогли естественным путем получить долгожданный результат. Скорее всего, у некоторых женщин уровень новой стрессовой ситуации вышел на первый план и отодвинул мысли о проблеме бесплодия на второй, третий. А психологическая составляющая в происходящих процессах в нашем организме очень важна. Как я уже говорила ранее, сегодня к нам продолжают приходить пациентки с желанием обрести счастье материнства путем ЭКО. Некоторые клиники репродуктивной медицины в Казахстане сегодня не работают, находятся на карантине, объясняя это тем, что количество пациентов резко сократилось. Мы же продолжаем работать. Мы предлагаем женщинам изначально пройти все необходимые обследования, хорошенько подумать, целесообразна ли для них в данный момент потенциальная беременность. Но, конечно, лукавим, говоря о том, что потом станет лучше, – просто не знаем ответа на этот вопрос.– Сегодня многие врачи мира склоняются к тому, что беременные хоть и подвержены риску заразиться коронавирусной инфекцией, но имеют большие шансы родить здоровых детей. Каково Ваше мнение на этот счет? – Дать точный ответ пока сложно. Еще не прошло достаточного количества времени для составления ясной картины происходящего. Да, есть мнение о том, что по причине своего крупного размера вирус не проникает в плаценту. Но как он повлияет на беременность на маленьком сроке? Мы не знаем. При этом женщине противопоказано принимать противовирусные препараты, ряд антибиотиков во время беременности, наличие высокой температуры крайне нежелательно в период вынашивания ребенка.Заявлять с высокой трибуны о том, что беременеть сейчас не стоит, я не могу, но и утверждать о безопасности беременности в период пандемии тоже будет крайне безответственным поступком. В этой ситуации мы остаемся врачами и людьми, которые осознанно принимают каждое решение пациенток. – В своих предыдущих интервью Вы нередко говорили о том, что откладывать беременность женщинам за 40 довольно рискованно, объясняя это тем, что «официальный» предельный порог репродуктивного возраста – 47 лет. Как сегодня выстраиваете взаимодействие с этой категорией женщин? – Для таких женщин сегодня отсрочка беременности на два-три месяца с правильной корректировкой – лучший вариант. За это время можно подготовить организм как в плане физической, так и психологической формы, пройти обследования, решить многие вопросы в формате онлайн. Здесь речь не идет о двухгодичной отсрочке. Мы можем сегодня предположить, что и через два года от нас вирус не уйдет, мы просто научимся с ним жить. Мы же научились содержать руки в чистоте, проводить необходимые санитарные мероприятия для того, чтобы побороть холеру. Точно так же приобретем необходимые навыки жизни с коронавирусом. Психотерапевт высшей категории Елена Лаврова говорит о том, что люди, которые живут в атмосфере положительных эмоций, не паникуют, удерживаются от этого заболевания. Коронавирус повлиял на переоценку наших ценностей. Нам не нужны бриллианты, дорогие вещи и одежда, нам просто нужно выжить и стараться поддерживать свой организм. Правильное питание, здоровый образ жизни и хорошие мысли – вот на что мы должны нацеливать себя. Мы сможем победить эту болезнь только тогда, когда каждый будет сознательно подходить к своему здоровью и здоровью окружающих. Нельзя рассчитывать только на систему здравоохранения. – Какой образ жизни стоит вести беременным женщинам в этот непростой период и что необходимо сделать, если кто-то из них все же подхватит коронавирус? – В первую очередь необходима изоляция, ведь в этот период женщина отвечает не только за себя, но за развивающуюся жизнь внутри нее. Необходимы соблюдение масочного режима, дезинфекция рук, прогулки на свежем воздухе в отсутствии людей или же при минимальном их количестве с соблюдением социальной дистанции. Препараты, которые мы обычно назначаем для повышения иммунитета, безвредны. Это аскорбиновая кислота, витамин D, комплекс витаминов. Не стоит забывать промывать носовую полость, полоскать горло содо-солевыми растворами. Вирус боится этих мероприятий. Мамам необходимо стараться пить много воды, мясные бульоны. Нужно нагружать свой мозг – читать книги, учиться чему-то новому, изучать языки. Это будет способствовать отвлечению от негативных мыслей. В случае возникновения температуры не паниковать – продолжать все те же самые мероприятия, принимать аспирин. Аспирин совершенно безвреден для женщин, находящихся на любом сроке беременности. При необходимости можно принимать его по 1 таблетке 2 раза в день. Прием парацетамола возможен в единичных случаях. При присоединении кашля и температуры, которая держится более пяти дней, необходимо срочно связаться со своим гинекологом и терапевтом. В случае стационарного лечения в список лекарств для беременной могут внести антикоагулянты. Я очень рада, что препараты, которые вошли в протокол лечения коронавируса, а мы пользуемся сегодня протоколом, созданным московскими специалистами, не противопоказаны беременным женщинам. Пожалуйста, будьте здоровы и относитесь к своей жизни и жизни окружающих со всей серьезностью и ответственностью. Как говорит моя коллега Елена Лаврова, не позвольте коронавирусу забрать у вас сладкие ощущения от материнства!