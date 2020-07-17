Инстинкт материнства и пандемия

– Шолпан Кенесовна, хотелось бы вначале узнать Ваше мнение относительно ситуации в республике в связи с распрост­ранением коронавируса.

– Сегодня мы наблюдаем панику среди населения, и она, увы, не является безосновательной – многие стали терять своих близких, друзей, знакомых... Если раньше, месяца два назад, еще немало было людей, не верящих в существование или опасность инфекции, то теперь таких существенно поуба­вилось.

При этом нередко постоянные переживания за себя и своих родных сопровождаются психосоматическими расстройствами. Человек несколько раз за день кашлянул, почувствовал першение в горле и вот уже готовится к самому худшему сценарию, спешит занять место в очереди на рентген или компьютерную томографию легких, глотает антибиотики. Панике поддаются многие.

Сегодня еще отсутствуют точные данные о том, вырабатывается ли стойкий иммунитет к перенесенному заболеванию. Это тоже дает повод для расстройств и ощущения какой-то безнадеж­ности. Более того, некоторые люди, которые перенесли КВИ в тяжелой форме, были подключены к кислороду, к аппарату ИВЛ, испытывают панические атаки, их обуревает страх смерти. Они безумно боятся этой болезни и очень тяжело восстанавливаются как физически, так и психологически.

– Интересно узнать: повлияла ли текущая ситуация в стране на принятие семейными парами решения становиться родителями?

– Категория женщин, мечтающих стать мамами, разделилась сегодня на два лагеря. Есть те, кто боится воспользоваться программой экстракорпорального оплодотворения из-за опасений тяжелых последствий экономического кризиса, из-за страха заразиться во время беременности, из-за непонимания того, каким будет завтрашний день. Второй лагерь состоит из женщин, которые либо имеют довольно стабильное финансовое положение, либо сильную так называемую доминанту беременности. Я не могу сказать, кого из них в процентном соотношении больше.

Собственно говоря, вторая группа женщин – это как раз наши пациентки. Тем не менее могу сегодня с уверенностью заявить: их количество уменьшилось.

Я постоянно говорю своим пациенткам: «Сейчас вспышка коронавируса, мне страшно вас брать на программу, ведь вы можете заразиться, а это чревато последствиями, которые до сих пор до конца не изучены».

То есть каждая будущая мама сегодня должна отчетливо по­нимать всю серьезность ситуа­ции и сама себе ответить на непростые вопросы: сможет ли максимально защищаться на протяжении беременности, не посещать места скопления людей?

Тем не менее женщины с материнской доминантой не в состоя­нии отложить запланированную ими беременность на неопределенное время. Желание иметь ребенка становится сильнее страха заболеть, умереть. Мы, врачи, когда путем бесед пытаемся уговорить пациентку отложить беременность на месяц-два, тоже испытываем своеобразный стресс, ведь появляются вопросы: а правильно ли делаем, отговаривая?

– Шолпан Кенесовна, с момента объявления режима ЧП в обществе то и дело появлялись прогнозы на предмет того, что в конце года страна столкнется с «бэби-бумом». Насколько реальны такие выводы?

– Это, кстати, отнюдь не шутки. Многие наши пациентки, планировавшие воспользоваться программой ЭКО, смогли естественным путем получить долгожданный результат. Скорее всего, у некоторых женщин уровень новой стрессовой ситуации вышел на первый план и отодвинул мысли о проблеме бесплодия на второй, третий. А психологическая составляющая в происходящих процессах в нашем организме очень важна.

Как я уже говорила ранее, сегодня к нам продолжают приходить пациентки с желанием обрести счастье материнства путем ЭКО. Некоторые клиники репродуктивной медицины в Казахстане сегодня не работают, находятся на карантине, объяс­няя это тем, что количество пациентов резко сократилось. Мы же продолжаем работать.

Мы предлагаем женщинам изначально пройти все необходимые обследования, хорошенько подумать, целесообразна ли для них в данный момент потенциальная беременность. Но, конечно, лукавим, говоря о том, что потом станет лучше, – просто не знаем ответа на этот вопрос.

– Сегодня многие врачи мира склоняются к тому, что беременные хоть и подвержены рис­ку заразиться коронавирусной инфекцией, но имеют большие шансы родить здоровых детей. Каково Ваше мнение на этот счет?

– Дать точный ответ пока сложно. Еще не прошло достаточного количества времени для составления ясной картины происходящего. Да, есть мнение о том, что по причине своего крупного размера вирус не проникает в плаценту. Но как он повлияет на беременность на маленьком сроке? Мы не знаем. При этом женщине противопоказано принимать противовирусные препараты, ряд анти­биотиков во время беременности, наличие высокой температуры крайне нежелательно в период вынашивания ребенка.

Заявлять с высокой трибуны о том, что беременеть сейчас не стоит, я не могу, но и утверждать о безопасности беременности в период пандемии тоже будет крайне безответственным поступком. В этой ситуации мы остаемся врачами и людьми, которые осознанно принимают каждое решение пациенток.

– В своих предыдущих интервью Вы нередко говорили о том, что откладывать беременность женщинам за 40 довольно рискованно, объясняя это тем, что «официальный» предельный порог репродуктивного возраста – 47 лет. Как сегодня выстраиваете взаимодействие с этой категорией женщин?

– Для таких женщин сегодня отсрочка беременности на два-три месяца с правильной корректировкой – лучший вариант. За это время можно подготовить организм как в плане физической, так и психологической формы, пройти обследования, решить многие вопросы в формате онлайн.

Здесь речь не идет о двухгодичной отсрочке. Мы можем сегодня предположить, что и через два года от нас вирус не уйдет, мы просто научимся с ним жить.

Мы же научились содержать руки в чистоте, проводить необходимые санитарные мероприя­тия для того, чтобы побороть холеру. Точно так же приобретем необходимые навыки жизни с коронавирусом.

Психотерапевт высшей категории Елена Лаврова говорит о том, что люди, которые живут в атмосфере положительных эмоций, не паникуют, удерживаются от этого заболевания. Коронавирус повлиял на переоценку наших ценностей. Нам не нужны бриллианты, дорогие вещи и одежда, нам просто нужно выжить и стараться поддерживать свой организм.

Правильное питание, здоровый образ жизни и хорошие мысли – вот на что мы должны нацеливать себя. Мы сможем победить эту болезнь только тогда, когда каждый будет сознательно подходить к своему здоровью и здоровью окружающих. Нельзя рассчитывать только на систему здравоохранения.

– Какой образ жизни стоит вести беременным женщинам в этот непростой период и что необходимо сделать, если кто-то из них все же подхватит коронавирус?

– В первую очередь необходима изоляция, ведь в этот период женщина отвечает не только за себя, но за развивающуюся жизнь внутри нее. Необходимы соблюдение масочного режима, дезинфекция рук, прогулки на свежем воздухе в отсутствии людей или же при минимальном их количест­ве с соблюдением социальной дистанции.

Препараты, которые мы обычно назначаем для повышения иммунитета, безвредны. Это аскорбиновая кислота, витамин D, комплекс витаминов. Не стоит забывать промывать носовую полость, полоскать горло содо-солевыми растворами. Вирус боится этих мероприятий.

Мамам необходимо стараться пить много воды, мясные бульоны. Нужно нагружать свой мозг – читать книги, учиться чему-то новому, изучать языки. Это будет способствовать отвлечению от негативных мыслей. В случае возникновения температуры не паниковать – продолжать все те же самые мероприятия, принимать аспирин. Аспирин совершенно безвреден для женщин, находящихся на любом сроке беременности. При необходимости можно принимать его по 1 таблетке 2 раза в день. Прием парацетамола возможен в единичных случаях. При присоединении кашля и температуры, которая держится более пяти дней, необходимо срочно связаться со своим гинекологом и терапевтом.

В случае стационарного лечения в список лекарств для беременной могут внести антикоагулянты. Я очень рада, что препараты, которые вошли в протокол лечения коронавируса, а мы пользуемся сегодня протоколом, созданным московскими спе­циалистами, не противопоказаны беременным женщинам.

Пожалуйста, будьте здоровы и относитесь к своей жизни и жизни окружающих со всей серьезностью и ответственностью. Как говорит моя коллега Елена Лаврова, не поз­вольте коронавирусу забрать у вас сладкие ощущения от материнства!