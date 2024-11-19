Институт коневодства создан в Казахстане

Перед ним стоит задача – увеличить поголовье племенных лошадей на 6-7% в течение ближайших пяти лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Актобе на базе Актюбинской сельскохозяйственной опытной станции создан ТОО «Казахский научно-исследовательский институт коневодства и кормопроизводства», учредителем которого является Национальный аграрный научно-образовательный центр, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Напомним, что проработать вопрос о создании Института коневодства в Казахстане в кратчайшие сроки - такую задачу поставил глава государства на первом форуме работников сельского хозяйства, 15 ноября в Астане.

Основные задачи нового института — проведение научно-исследовательских работ, направленных на улучшение племенных качеств лошадей, активное развитие коневодства и продвижение отечественных пород на зарубежные рынки.

Сегодня институт ставит перед собой амбициозную задачу – увеличить поголовье племенных лошадей на 6-7% в течение ближайших пяти лет.

«Расширение ареалов разведений местных пород лошадей, таких как костанайская и адайская, а также высокопродуктивных мугалжарских и кушумских генотипов и казахских лошадей типа жабе мясо-молочного направления становится важной задачей для селекционно-племенной работы. Для этого планируется создать информационный банк данных, который будет хранить сведения о различных генетических группах лошадей, банк семени и эмбрионов, построить лабораторию иммунной генетики с пунктом искусственного осеменения кобыл. Также будет проводиться работа по подготовке специалистов-коневодов. Создание специализированной ветеринарной клиники для лошадей значительно повысит уровень ветеринарного обслуживания и будет способствовать улучшению здоровья и благополучия лошадей», – говорится в пресс-релизе.

Кроме того, приоритетными направлениями научных исследований до 2035 года в продуктивном коневодстве будут повышение генетического потенциала лошадей отечественной популяции селекционными, технологическими методами и широкое внедрение в товарные хозяйства разных регионов Казахстана. Все это позволит обеспечить рост продуктивности разводимых пород на 20-25%.

В ведомстве добавили, что ключевым аспектом успешной реализации намеченных планов станет интеграция с зарубежными научно-исследовательскими центрами, университетами и лабораториями международного стандарта.

Реализация совместных научно-технических программ и обмен информацией помогут внедрить передовые практики в казахстанское коневодство и сделать его более конкурентоспособным на международной арене.