Интеграция. Партнерство. Сотрудничество

Таким образом была заложена программа действий на годы вперед, задан вектор интеграции, который позволил значительно укрепить и расширить сотрудничество.

В момент создания ЕврАзЭС в 2001 году все страны-участницы, образно говоря, находились у подножия интеграционной пирамиды, но впоследствии, руководствуясь принципами разноскоростной интеграции, вышли каждая на свою высоту. Казахстан, Россия и Беларусь двигаются практически на одном уровне, что и послужило основой для более тесного взаимодействия в рамках Таможенного союза, ЕЭП. Сегодня страны «тройки» стоят на пороге создания Евразийского экономического союза.

– В нашем объединении политический суверенитет государств прочен и незыблем. Это аксиома. Более того, экономическая интеграция развивается именно для того, чтобы укрепить национальную государственность, сделать ее более устойчивой через устойчивую экономику, – подчеркнул Президент Казахстана на одной из встреч.

Интеграционные процессы в мире набирают обороты, и это веление времени. Замыкаться в своих границах в условиях глобализации – тупиковый путь развития.

Тесное взаимодействие позволяет проводить единую внешнеторговую политику в отношении третьих стран, создавать общий рынок, который призван обеспечивать его участникам наряду со свободной взаимной торговлей свободу передвижения капитала и рабочей силы. Создание зон свободной торговли, таможенных союзов и других форм партнерства служит национальным экономикам хорошим стимулом для совершенствования производства и внедрения инноваций.

Очевидно, что в современном мире на передний план выдвигается проблема обеспечения коллективного противодействия внешним угрозам и вызовам в области экономики. Создаваемый Казахстаном, Россией и Беларусью Евразийский экономический союз направлен как раз на эти цели.