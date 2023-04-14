Инвестировать в G4 City пригласили бизнесменов Сингапура

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Правительственная делегация Казахстана провела в Сингапуре ряд встреч, в ходе которых достигнут ряд договоренностей. В рамках визита вице-премьер – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев встретился с заместителем премьер-министра – главой Минфина Сингапура Лоуренсом Вонгом, где были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества по инвестиционным, торговым и экономическим вопросам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

«Также проведена встреча с министром трудовых ресурсов – вторым министром торговли и индустрии Тан Си Ленгом, на которой обсуждались вопросы расширения торговых взаимоотношений между странами, реализация совместных инвестиционных проектов, включая крупномасштабный инвестиционный проект G4 City в Алматинской области.

Кроме того, были проведены переговоры с крупной холдинговой компанией юго-восточной Азии «Temasek» и консалтинговой компанией «Surbana Jurong» по вопросу создания устойчивых и инновационных городов-спутников в рамках проекта G4 City, в ходе которых были достигнуты договоренности о привлечении сингапурских инвесторов и современных технологий при реализации проекта», – проинформировала пресс-служба Правительства Казахстана.

В целях расширения географии авиаперевозок между странами была проведена встреча с генеральным директором компании «Changi Airport Group» Ли Сеоу Хиан, в рамках которой были обсуждены вопросы открытия прямого авиамаршрута Сингапур-Казахстан.

Напомним, специальная экономическая зона «G4 City» площадью 30 тыс. гектаров создана в Алматинской области постановлением Правительства РК.

Ожидается, что она обеспечит благоприятный климат для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в создание интегрированного города G4 City, который, в свою очередь, даст новый импульс развитию всего региона.