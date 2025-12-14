Индустриальный рывок

В нынешнем году в регионе успешно осуществлены десятки инвестиционных проектов, открыты новые заводы и цеха, созданы сотни новых рабочих мест. При этом особое внимание уделяется развитию горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, а также поддержке малого и среднего бизнеса. Предприниматели получают субсидии и гарантии.

По словам руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Досжана Алибекова, промышленное производство в регионе демонстрирует устойчивый рост. За 11 месяцев индекс физичес­кого объема промышленности составил 101,4%.

По итогам 11 месяцев индекс физического объема добычи нефти и газа составил 101,7%. Аналогичный показатель в обрабатывающей промышленнос­ти вырос на 1,7%. Наибольший рост отмечен в производстве ферросплавов.

– Инвестиционная активность региона остается высокой. Привлечено 982,3 миллиарда тенге в основной капитал, что соответствует индексу физического объема на уровне 125,3 процента. По объему инвестиций область занимает седьмое место в стране, а по темпам роста – пятое, что подтверждает ее улучшающую­ся инвестиционную привлекательность, – отметил Досжан Алибеков.

В регионе успешно осущест­вляются проекты в сферах промышленности, энергетики, переработки и в агропромышленном комплексе. В текущем году введено в эксплуатацию 10 объектов стоимостью 185,6 млрд тенге.

В этом ряду особо следует выделить ветряную электростанцию «Хромтау-1» мощнос­тью 150 МВт, производство по извлечению хрома из промышленных отходов, цех по глубокой переработке шерсти и выпуску нетканых материалов, расширение производства гофроупаковки и стрейч-пленки, строительство завода агрохимикатов, освоение месторождения Лиманное, а также наращивание мощностей молочно-товарной фермы.

Кроме того, регион готовится к претворению в жизнь дополнительных проектов стоимостью около 65 млрд тенге, которые охватывают горнодобывающую промышленность и сферу услуг.

С участием инвесторов из Азиатско-Тихоокеанского региона планируется осуществление шести крупных инвестиционных проектов на общую сумму около 1,2 трлн тенге. В том числе это строительство газохимического комплекса по выпуску карбамида, фабрики по производству медного концентрата на месторождении Бенкала и цементного завода ТОО «AqtobeCem».

– В апреле делегация области посетила провинцию Шаньси (КНР), где обсудила перспективные направления двустороннего сотрудничества. Эти договоренности стали основой для реализации текущих инвестиционных проектов. Недавно в ходе международного инвестиционного форума в Актюбинской области делегация из этого региона Китая вновь подтвердила готовность поддерживать новые совместные инициативы и предложила ряд дополнительных проектов, – сообщил Досжан Серикович.

Форум собрал представителей компаний и дипломатов из более чем 20 стран, став площадкой для общения представителей бизнеса, инвесторов и госслужащих. На встречах обсуждались перспективы развития промышленности, энергетики, агропрома и инфраструктуры. По итогам подписаны меморандумы и соглашения на 448 млрд тенге.

Региональные кластеры и инфраструктура

Развитие промышленных клас­теров поддерживается динамичным развитием индустриальных зон и специальной экономической зоны. В зоне «Актобе» площадью около 200 га уже работают промышленные предприятия. Она удобно расположена вдоль международной трассы Западная Европа – Западный Китай, здесь есть готовая инфраструктура и действует поддержка для инвесторов по принципу «одного окна».

Введено в строй 19 объектов в сферах химической промышленности, производства строительных материалов, логистики и переработки отходов. Общий объем инвестиций превысил 32 млрд тенге, открыто свыше 650 рабочих мест.

В Хромтау на базе существующих промышленных мощностей создают индустриальную зону площадью 150 га. Здесь планируется разместить около 20 новых производств, что позволит развить промышленный кластер города, создать рабочие места и ускорить внедрение современных технологий.

Помимо индустриальных зон, в Актобе в районе международного аэропорта им. Алии Молдагуловой создана специальная экономическая зона площадью 858 га.

По информации и. о. председателя правления АО «Управляющая компания СЭЗ «Актобе» Максата Айтимбетова, в зоне сформирован пакет из десяти проектов стоимостью 75 млрд тенге, которые позволят открыть почти 1 000 рабочих мест на 66 га производственных площадей.

– В числе будущих резидентов – компании по выпуску напольных покрытий, лифтов и ламината, сборке грузовой техники, переработке отработанных масел и производству смазочных материалов. Уже поступили первые официальные заявки, регистрация компаний в СЭЗ стартует с января 2026 года. Иностранные инвесторы также выразили готовность строиться на территории экономзоны, – сообщил Максат Айтимбетов.

На данном этапе идут подготовительные работы: разрабатывается проектная документация, прокладываются линии электроснабжения, создаются площадки для будущих заводов. Аким области Асхат Шахаров поручил системно организовать все процессы, контролировать качество подготовки и разработать дорожную карту подключения инженерной инфраструктуры СЭЗ.

МСБ – зеленый свет

Развитие индустриальных зон дополняется последовательной поддержкой малого и среднего бизнеса. Актюбинская область входит в число лидеров респуб­лики в части мер господдержки предпринимателей, занимая первое место по субсидированию и второе – по гарантированию кредитов. Предприниматели успешно используют программу «Өрлеу», которая позволяет получать льготные кредиты для запуска новых производств и пополнения оборотных средств.

По словам Досжана Алибекова, на ноябрь 2025 года в области зарегистрировано более 94 тыс. субъектов МСБ, из которых 88,4 тыс. успешно развиваются. За полгода объем продукции, выполненных работ и услуг достиг 1,2 трлн тенге, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Численность занятых в секторе превысила 183 тыс. человек, а доля МСБ в валовом региональном продукте составила 27,6%.

Государственные программы поддержки позволили профинансировать более 550 проектов на сумму свыше 63 млрд тенге. Среди них производство напольных покрытий, полиэтиленовых труб, кирпича, сборка грузовой и спецтехники.

– На 2026 год запланировано поддержать более 700 проектов, увеличить число зарегис­трированных и действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, довести объем производства до 1,3 триллиона тенге, численность занятых – до 185 тысяч человек. Также предусматривается продолжение работы по программе «Өрлеу», которая делает финансирование более доступным, помогает открывать новые производства и поддерживает социальное предпринимательство, – отметил руководитель управления.