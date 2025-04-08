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Здравоохранение
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Лаура Тусупбекова

В Астане в рамках социального проекта Kazakhstan Women’s Health состоялась открытая дискуссия по вопросам, касающимся женского здоровья. Модератором мероприятия выступила член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Назым Жангазинова.

фото предоставлено организаторами

На встрече подчеркивалась актуальность создания открытого пространства для обсуждения тем, которые зачастую остаются в тени общественного внимания. Врач акушер-гинеколог высшей категории, доктор медицинских наук Айнур Тулетова рассказала о наиболее распространенных гинекологических заболеваниях, половых инфекциях, современных методах контрацепции, а также о значимости полового воспитания подростков.

В ходе дискуссии также были представлены результаты опроса, проведенного среди казахстанцев. Исследование показало: 73% опрошенных знают о существовании экстренной контрацепции, что свидетельствует о постепенном повышении уровня осведомленности граждан. В то же время 43% респондентов считают, что данный метод может вызвать бесплодие, а 55% ошибочно думают, будто он аналогичен аборту.

Айнур Тулетова развенчала укоренившиеся мифы.

– Экстренная контрацепция не влияет на фертильность. Механизм действия в данном случае временный – он не наносит вреда репродуктивной системе. Что касается принципа действия препаратов, то они предотвращают овуляцию или оплодотворение, но не прерывают уже наступившую беременность. Это научно подтвержденный факт. Контрацепция – не угроза здоровью, а возможность избежать сложных ситуаций, – подчеркнула акушер-гинеколог.

В мероприятии также приняли участие известные общественные деятели и медийные личности. Телеведущая, журналист и медиаменеджер, основатель фонда Maryam, оказывающего финансовую помощь бездетным семьям из уязвимых слоев населения в процедуре экстракорпорального оплодотворения, Ляйля Султанкызы подчеркнула важность поддержки женщин и их просвещения в вопросах здоровья. Как мама двоих сыновей она поделилась опытом воспитания своих детей, которым с самого детства внушает важность уважительного отношения к женщине.

Блогер и общественный деятель Гульмира Абдрашева поделилась своим опытом помощи женщинам, сталкивающимся с различными сложными вопросами.

– На основе историй, которые присылают мне мои подписчицы, я примерно посчитала: 65 процентов женщин начинают заботиться о своем здоровье только после того, как у них находят заболевание. Пока тревожный звоночек не прозвенит, пока болезнь не покажет свое лицо, многие считают: «Со мной ничего не случится». Но правда в том, что случиться может с каждой. И это не вопрос статистики. Это вопрос жизни, – отметила Гульмира Абдрашева.

Заместитель председателя Комиссии по делам женщин и семейно-демогра­фической политике при акимате Астаны Назгуль Макжан отметила, что один из приоритетов данной структуры – здоровье женщин и подрастающего поколения.

– Вместе с Медицинским университетом мы проводим встречи с подростками и молодежью, чтобы с ранних лет научить данный контингент формировать ответственное отношение к своему здоровью. В поликлиниках Астаны открыты ресурсные центры, где молодые люди могут получить квалифицированные консультации по вопросам здоровья в безопасной и доверительной атмосфере, – рассказала эксперт.

Говорилось на встрече и о необходимости более активного введения в образовательную среду дисциплин по половому воспитанию. Этот аспект подчеркнула депутат Мажилиса Парламента, в прошлом проректор одного из отечественных вузов Екатерина Смолякова.

Она отметила, что в сегодняшнем мире, когда любая информация быстро становится достоянием широких масс и в этом потоке сложно отличить достоверность от лжи, когда любой пользователь социальных сетей может провозгласить себя экспертом и стать лидером мнений, единственный способ противостоять фейкам – поднимать уровень образования.

Представитель компании «Гедеон Рихтер Казахстан» Динара Бирмаганбетова подчеркнула значимость подобных мероприятий.

– Мы рады видеть, что тема женского здоровья становится все более открытой для обсуждения. Очень важно, чтобы женщины имели доступ к достоверной информации и могли своевременно принимать решения, касающиеся их здоровья, – отметила она.

Также в рамках встречи Ляйля Султанкызы и Гульмира Абдрашева были назначены амбассадорами проекта Kazakhstan Women’s Health.

– Для меня это большая честь. Тема поддержки женщин и просвещения их в вопросах здоровья очень близка мне, поэтому я стараюсь вносить свой вклад в развитие таких проектов. Надеюсь, все вместе мы сможем улучшить ситуацию, – сказала Ляйля Султанкызы.

#проект #демография #нация #будущее #дискуссия

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