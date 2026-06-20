Инвестиции в образование: новый проект объединяет 85 школ регионов присутствия «Казахмыса»

Энергетика
Дана Аменова
специальный корреспондент

Важным направлением работы остается развитие профессионального сообщества педагогов

Фото: t.me/kazakhmys_news

В Жезказгане состоялась юбилейная встреча Центра педагогической трансформации Ustaz Ulytau, посвященная пятилетию проекта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу корпорации «Казахмыс»

Участники мероприятия «Траектории развития: новые возможности» подвели итоги работы, обсудили актуальные вопросы развития образования и наметили дальнейшие направления сотрудничества между школами, педагогами, экспертами и государственными органами.

Проект Ustaz Ulytau был создан в 2021 году при поддержке ТОО «Корпорация Казахмыс». За это время он вырос в одну из крупнейших образовательных инициатив регионов присутствия компании и сегодня охватывает 85 школ, два колледжа и два учреждения дополнительного образования в области Ұлытау, Карагандинской и Жамбылской областях.

Основная цель проекта — создание современных возможностей для обучения школьников и профессионального развития педагогов независимо от места проживания. Для этого в школах внедряются современные образовательные методики, программы профориентации, STEM-подходы, технологии преподавания английского языка, а также реализуются программы повышения квалификации для учителей и руководителей образовательных организаций.

Одним из наиболее заметных результатов проекта стало расширение международных образовательных возможностей для школьников и педагогов. За пять лет 43 учащихся, а также победители конкурса научных проектов и их научный руководитель получили возможность пройти языковые образовательные программы в Великобритании.

Международные стажировки также прошли 22 педагога, три профориентатора и десять директоров школ.

Особое внимание уделяется поддержке талантливых школьников. Олимпиада по химии имени Каныша Сатпаева, проводимая в рамках проекта, за несколько лет выросла из республиканского соревнования в международную площадку.
В 2025 году в ней приняли участие команды из Казахстана, Кыргызстана и Российской Федерации, а среди победителей и призеров были школьники области Ұлытау.

Важным направлением работы остается развитие профессионального сообщества педагогов. Для обмена опытом и внедрения современных управленческих практик создан Клуб директоров школ, который сегодня объединяет 65 руководителей образовательных организаций. Ряд участников проекта уже заняли руководящие должности в системе образования.

Центр педагогической трансформации Ustaz Ulytau на постоянной основе взаимодействует с Минпросвещения РК, Национальной академией образования имени Ы. Алтынсарина, Республиканским научно-практическим центром «Дарын» и ведущими вузами страны.

Такое сотрудничество способствует внедрению современных образовательных практик и повышению качества образования в регионах.

Поддержка образования и развитие человеческого капитала остаются важными направлениями социальной политики Группы «Казахмыс». Проект Ustaz Ulytau является частью системной работы компании по созданию возможностей для развития молодежи, профессионального роста педагогов и повышения качества образования в регионах присутствия.

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