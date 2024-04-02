Инвестор в Астане не мог подключить объект к электричеству более года

Фото: пресс-служба прокуратуры Астаны

Как уточняется, инвестор ТОО ORBIS CLINIC осуществляет строительство клинико-диагностического центра. Сумма инвестиций составляет свыше 5 млрд тенге.

«Проект позволит создать 50 рабочих мест и 150 коек для размещения пациентов в стационаре. Однако, инвестор более года не мог подключить строительный объект к сетям электроснабжения. В рамках фронт-офиса прокуроры ориентировали акимат на решение сложившейся ситуации, проведено рабочее совещание. В результате инвестору выданы соответствующие технические условия, реализация проекта продолжена», — проинформировали в надзорном органе.

В прокуратуре напомнили, что при возникновении проблемных вопросов инвесторы могут обратиться по телефону мобильной группы по защите прав бизнеса и инвесторов 8-747-216-15-58.