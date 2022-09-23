Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Кадровые назначения
Иран Шархан назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК

Постановлением Правительства РК Шархан Иран Шарханович назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz.

Шархан Иран Шарханович родился в 1987 году в Актюбинской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова.

Трудовую деятельность начал в 2008 году специалистом по маркетингу.

В 2009-2013 гг. — и.о. эксперта, эксперт управления государственных закупок департамента административно-правовой работы, главный эксперт Департамента юридической службы и госзакупок Министерства здравоохранения РК.

В 2013-2014 гг. — руководитель управления государственных закупок Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2014-2015 гг. — заместитель директора департамента административной работы Министерства по инвестициям и развитию РК.

В 2015-2016 гг. — заместитель руководителя управления здравоохранения Южно-Казахстанской области РК.

В 2016-2019 гг. — директор департамента административной работы Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

В 2019 году был назначен советником министра иностранных дел РК.

В 2020-2021 гг. — руководитель управления индустриально-инновационного развития Актюбинской области.

С августа 2021 года и по настоящее время занимал должность директора департамента недропользования по ТПИ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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