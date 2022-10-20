Статьи

Исчезающее искусство

Елена Ульянкина

Карагандинец Иван Рясков через свои фотографии показал, как сохраняют древнее ремесло изготовления войлочных ковров.

«Я люблю снимать молодежь на «цифру», а людей преклонного возраста – на пленочный фотоаппарат. Так я чувствую душу в кадре», – признается фотохудожник и путешественник Иван Рясков. Сейчас в Карагандинском экологическом музее проходит его персональная выставка «Fashionstan: образ кочевника в меняющемся клима­те». Под словом «кочевники» автор подразумевает представителей всех тюркоязычных народов. Он недавно вернулся из Кыргызстана, где провел большое фотоисследование о том, как местные жители возрождают древнее ремесло изготовления традиционных войлочных ковров – шырдаков.

– Своей выставкой я хочу сказать, что мы должны постараться сохранить наше культурное наследие – народные ценности, традиции, ремесла, – отмечает Иван Рясков. – Нужно попытаться сублимировать их во что-то новое. В качестве примера можно взять опыт жителей Кыргызстана, которые сохранили ремесло создания шырдаков и сейчас его развивают. А все началось с того, что десять лет назад шырдак внес­ли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

У казахского народа тоже есть такие ковры – сырдаки, или сырмаки. Принцип их соз­дания одинаков. Из валяной овечьей шерсти изготавли­вается основа ковра и его сос­тавные части – орнамент. Его красят природными пигментами, а потом вручную приши­вают к основе. Сверху мастерица накладывает декоративные шнуры, которые закрывают швы. Художественные фотографии этих рукодельниц вместе с их творениями представлены на выставке в Караганде.

На одной из них Иван Рясков запечатлел целую династию шырдачниц и их родственников.

– Все эти люди живут в одном ауле на юге Кыргызстана и занимаются только созданием шырдаков. Им это приносит доход, – рассказывает фотохудожник. – Я снимал ремесленниц на пленочный фотоаппарат. Они привезли меня к горной речке, куда взяли с собой много шырдаков. Расстелили их, сели, и я их запечатлел. Эти люди меня поразили! Оказывается, кыргызы изготавливают ковры на экспорт в Европу. Я узнал, что сестра Криштиану Роналду заказала шырдак с Иссык-Куля. Его сделали и отправили в Португалию.

Иван целый год прожил в Кыргызстане, путешествуя по гостеприимным аулам. Он ночевал в юртах и спал на полу, на шырдаках. Ему удалось запечатлеть ковры, которым более ста лет. Владельцы хранят их как семейные реликвии.

У гостей выставки возник вопрос: зачем было ехать в Кыргызстан, если в Казахстане тоже делают войлочные ковры?

– Как по-казахски будет человек? Адам. А знаете, как по-кыргызски? Адам. На иврите тоже – адам. И в Коране, и в Библии первый человек – это Адам. Все мы – это адамы, – ответил Иван Рясков. – И неважно, откуда я привез эти снимки. Важно, чтобы мы задумались и смогли сохранить свое культурное наследие.

Популярное

Все
Казахстан помог вздохнуть свободно всему человечеству
Казахстанские школьники установили рекорд на Всемирных соревнованиях по робототехнике в Женеве
Ассоциация производителей безалкогольных напитков и соков РК вновь обратилась к Правительству Казахстана с просьбой не вводить акциз на сахаросодержащие напитки
День библиотекаря появился в Казахстане
Несомненный интерес вызывают некоторые моменты итогового отчета БДИПЧ ОБСЕ по оценке результатов всенародного референдума, состоявшегося в Казахстане 5 июня
Здесь танцу учат, здесь танцем живут
Рискуя собой ради других
Здоровые привычки
Казахстан завоевал первую медаль на мировом чемпионате профессионального мастерства WorldSkills. «Бронза» в компетенции «Web-разработка» – у павлодарки Дины Афанасьевой
Вкусняшка с фенолом
В полку элиты – прибыло
Зима не за горами
Отходы можно пустить в дело, но…
Сказка со счастливым концом
Сохраняя степное биоразнообразие
Наблюдатели приветствуются
Кто, если не Салах?
Ловись, рыбка!
Если завтра падеж...
Точно в цель
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Жителя Актобе "похоронили" по ошибке
Автобус с вахтовиками перевернулся в Актюбинской области
Принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Президент принял участие в VI саммите СВМДА – самое главное
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
Школьница пыталась покончить с собой в одном из лицеев Алматы
Покупательница "нокаутировала" кассира супермаркета в Караганде (видео)
Загадочное самоубийство школьника расследуют в Таразе
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Указ Президента Республики Казахстан
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Закон Республики Казахстан
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Статьи
Сказка со счастливым концом
Статьи
Точно в цель
Статьи
Новые находки
Статьи
В полку элиты – прибыло

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]