Исчезающее искусство

Карагандинец Иван Рясков через свои фотографии показал, как сохраняют древнее ремесло изготовления войлочных ковров.

«Я люблю снимать молодежь на «цифру», а людей преклонного возраста – на пленочный фотоаппарат. Так я чувствую душу в кадре», – признается фотохудожник и путешественник Иван Рясков. Сейчас в Карагандинском экологическом музее проходит его персональная выставка «Fashionstan: образ кочевника в меняющемся клима­те». Под словом «кочевники» автор подразумевает представителей всех тюркоязычных народов. Он недавно вернулся из Кыргызстана, где провел большое фотоисследование о том, как местные жители возрождают древнее ремесло изготовления традиционных войлочных ковров – шырдаков.

– Своей выставкой я хочу сказать, что мы должны постараться сохранить наше культурное наследие – народные ценности, традиции, ремесла, – отмечает Иван Рясков. – Нужно попытаться сублимировать их во что-то новое. В качестве примера можно взять опыт жителей Кыргызстана, которые сохранили ремесло создания шырдаков и сейчас его развивают. А все началось с того, что десять лет назад шырдак внес­ли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

У казахского народа тоже есть такие ковры – сырдаки, или сырмаки. Принцип их соз­дания одинаков. Из валяной овечьей шерсти изготавли­вается основа ковра и его сос­тавные части – орнамент. Его красят природными пигментами, а потом вручную приши­вают к основе. Сверху мастерица накладывает декоративные шнуры, которые закрывают швы. Художественные фотографии этих рукодельниц вместе с их творениями представлены на выставке в Караганде.

На одной из них Иван Рясков запечатлел целую династию шырдачниц и их родственников.

– Все эти люди живут в одном ауле на юге Кыргызстана и занимаются только созданием шырдаков. Им это приносит доход, – рассказывает фотохудожник. – Я снимал ремесленниц на пленочный фотоаппарат. Они привезли меня к горной речке, куда взяли с собой много шырдаков. Расстелили их, сели, и я их запечатлел. Эти люди меня поразили! Оказывается, кыргызы изготавливают ковры на экспорт в Европу. Я узнал, что сестра Криштиану Роналду заказала шырдак с Иссык-Куля. Его сделали и отправили в Португалию.

Иван целый год прожил в Кыргызстане, путешествуя по гостеприимным аулам. Он ночевал в юртах и спал на полу, на шырдаках. Ему удалось запечатлеть ковры, которым более ста лет. Владельцы хранят их как семейные реликвии.

У гостей выставки возник вопрос: зачем было ехать в Кыргызстан, если в Казахстане тоже делают войлочные ковры?

– Как по-казахски будет человек? Адам. А знаете, как по-кыргызски? Адам. На иврите тоже – адам. И в Коране, и в Библии первый человек – это Адам. Все мы – это адамы, – ответил Иван Рясков. – И неважно, откуда я привез эти снимки. Важно, чтобы мы задумались и смогли сохранить свое культурное наследие.