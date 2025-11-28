Искали беременных женщин: крупную аферу раскрыли в Павлодарской области

Закон и Порядок
85
Дана Аменова
специальный корреспондент

Правонарушители вводили будущих матерей в заблуждение

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по Павлодарской области проводит расследование в отношении группы лиц, организовавшей схему фиктивного трудоустройства беременных женщин, сообщает Kazpravda.kz

Руководитель отдела ГЦВП, обладая профессиональными знаниями, для реализации схемы привлекла свою родственницу – бухгалтера, имевшую доступ к электронным цифровым подписям ряда предпринимателей.

Используя эти подписи без ведома их владельцев, бухгалтер оформляла фиктивные приказы о приёме на работу, расчётные ведомости и иные документы, создающие видимость законных трудовых отношений.

Дополнительно были привлечены несколько знакомых, которым поручалось искать беременных женщин и убеждать их в законности предлагаемого оформления.

На основании фиктивных сведений в уполномоченных органах назначались пособия. Полученные деньги впоследствии распределялись между участниками схемы.

В результате от имени 13 индивидуальных предпринимателей более чем 50 беременным женщинам выплачены завышенные пособия до 6 млн тенге.

Сумма ущерба государству превысила 200 млн тенге.

«С санкции суда наложен арест на 3 автомашины подозреваемых. Расследование продолжается.
В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация не подлежит разглашению», – сказано в информации.

Напомним, астанчанку арестовали на 15 суток за фиктивную справку о беременности. Автоледи находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. 

#АФМ #Павлодарская область #женщины #беременность #афера

