51-летний житель города Балхаша числился пропавшим без вести еще с ноября прошлого года. Поиски мужчины поздней осенью и зимой ничего не дали. Когда на озере начал таять лед, тело мужчины нашли на берегу местные жители, передает Kazpravda.kz со ссылкой на eKaraganda.

На тело мужчины наткнулись балхашцы, прогуливающиеся вдоль озера. Сугробы и лед на озере начали таять, и тело мужчины вынесло на берег.

Специалисты осмотрели тело и выяснили личность погибшего. Им оказался пропавший ранее 51-летний рыбак Болат Дюсембаев. Ориентировки о его исчезновении распространялись в соцсетях.

Родные еще в ноябре обращались в полицию с заявлением. 24 ноября он ушел рыбачить на озеро, но так и не вернулся.

«После поступления заявления о пропаже были начаты оперативно-розыскные мероприятия. На берегу озера были найдены его личные вещи. Однако из-за льда, которым было покрыто озеро, обследовать само озеро спасателям не удалось», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. По предварительным данным, мужчина мог провалиться под лед или замерзнуть.

Полиция проводит расследование.