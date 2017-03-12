​Исключить коррупционные риски

504
Ольга Файнштейн

Как рассказал руководитель департамента АДГСПК по ЮКО Али Комекбаев на брифинге в Астане, в основном коррупционные риски проявляются в нормативных правовых актах. То есть изначально на уровне отдельных законов и НПА содержатся правовые коллизии, создающие лазейки для нечистых на руку чиновников.

По словам Али Комекбаева, в работе по профилактике коррупции особое внимание уделяется взаимодействию с институтами гражданского общества и населением. В борьбе с этим злом департамент использует даже силу искусства. Среди школьников области было проведено 32 конкурса на лучшие рисунки и сочинения с антикоррупционным содержанием, совместно с областным русским драмтеат­ром организован показ спектакля «Двойник», рассказывающего о мыслях и стремлениях поколения, которое знает только язык денег.

Различные формы разъяснительной работы применяются и для профилактики этических правонарушений среди госслужащих. Здесь также отмечается положительная динамика. В 2016 году в Южно-Казахстанской области количество возбужденных дисциплинарных дел уменьшилось почти на 45% и составило 76 против 139 в 2015 году. 

