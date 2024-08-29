Исключительное моральное право: мнение эксперта о строительстве АЭС

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Алдияр Токтаров, председатель Ассоциации развития атомной индустрии

Ассоциация развития атомной индустрии Казахстана поддерживает инициативу Правительства по строительству первой атомной электрической станции.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В развитии каждой нации наступают рубежные моменты, от которых зависит будущее следующих поколений. Одним из них является решение вопроса о строительстве АЭС, который определит, идем мы к технологическому и промышленному развитию или решаем оставаться экономикой, зависящей исключительно от добычи и экспорта сырья.

Наш долг – приложить все усилия, чтобы оставить детям, внукам и правнукам процветающую и развитую страну.

Казахстану были дарованы уникальные запасы урана, которые вкупе с грамотным менеджментом позволили сделать нашу страну мировым лидером по его добыче. Пришло время и нам использовать блага мирного атома во имя развития нации.

Наш народ испытал на себе разрушающее действие ядерного оружия. Я считаю, что такая трагедия не просто оставила шрамы в нашей истории, но и дает Казахстану исключительное моральное право заниматься вопросами мирного атома.

Поддержка народом Казахстана мирного использования атомной энергии не лежит только в коммерческой плос­кости – это знак зрелости нашей нации, которая трезво оценивает для себя лучшие перспективы.

Это одна из отраслей, где Казахстан занимает главенст­вующее место в мире и может успешно защищать свою повестку на международной арене.

Это отрасль, которая открывает перспективы успешной карьеры для десятков тысяч казахстанцев. Я сам нашел свой профессиональный путь здесь и хотел бы, чтобы мои соотечественники тоже имели шанс построить благосостояние для себя, своих детей и создать прочную основу процветания нашей Родины.

Это та отрасль, которая без лишнего шума, круглосуточно, невзирая на погодные условия, поддерживает экономический рост самых развитых стран мира. И я хочу, чтобы и у нашей республики была возможность войти в их число.

Со своей стороны ответственно заявляю, что я и мои коллеги из Ассоциации развития атомной индустрии приложим все усилия, чтобы обеспечить максимальное благо для жителей и бизнеса нашей страны от этого проекта.

#строительство #мнение #АЭС #Ассоциация развития атомной индустрии

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