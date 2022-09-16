Искусственный художник

Нейросети и искусственный интеллект давно уже не новость. Совсем еще недавно эти слова можно было встретить только в научной фантастике. И вот они уже прочно входят в нашу жизнь.

Попробуй повторить

Нейросети сегодня на каждом шагу. Алгоритмы пишут и анализируют тексты, рисуют и даже сочиняют музыку. Мы давно привыкли к помощи компьютерных технологий. Но, похоже, сейчас наступает тот самый неловкий момент, когда искусственный разум готов вытеснить человека с насиженных мест.

Помните, в фильме «Я – робот» главный герой, пытаясь обозначить превосходство перед машиной, заявил, что робот не напишет оперу или картину. На что робот заметил, что и герой не сможет, ведь он, хоть и человек, и теоретически на это способен, но этому не обучен. Так вот, роботы как раз способны в этом смысле не просто обучаться, но и прогрессировать.

Первые попытки генерировать изображения с помощью искусственного интеллекта и нейросетей выглядели нелепо. Невразумительная «каляка-маляка» от трехлетнего ребенка, который не только не умеет, но и не очень понимает, как должен выглядеть конечный результат. Но ребенок очень быстро вырос.

Сегодня в Сети есть как минимум три-четыре успешно конкурирующих проекта, способных по запросу сгенерировать изображение не просто хорошего качества, но и интересное по содержанию. В первую очередь это Midjourney, DALL·E 2 и Google’s Imagen, которые рисуют картины по вашему запросу.

Ой, непохоже!

Говорят, что обычно художник рисует свою душу, вкладывает в картины самого себя. Что рисует нейросеть, помимо ответа на прямой запрос?

Это началось пять лет назад, когда сети научились накладывать фильтры на изображения, имитируя стили великих художников. Снял на телефон подсолнухи, а фильтр их превращает в подобие Ван Гога. Ключевое слово – подобие. Сегодня технологии шагнули дальше. Они не просто стилизуют уже сфотографированное, но и сами визуализируют запросы.

Концептуалистам имеет смысл напрячься.

Как это работает? Допустим, я написал книгу. Нужны иллюстрации. Я не художник, не могу рисовать, но создаю образы с помощью слов. Можно отдать книгу иллюстратору, и он сделает изображения либо по техничес­кому заданию, либо по своему усмотрению.

С нейросетью сложнее, но, с другой стороны – проще. Искусственный интеллект практически всегда как бы говорит: «Я художник, я так вижу». Да, вы можете с помощью алгоритмов не только формулировать запрос, но и корректировать изображение. Но, что характерно, вы не сможете сделать все то, чего так не любят ни дизайнеры, ни художники. Например, поиграть шрифтами, попросить добавить национальный узор, жизнерадостность, оптимизм или корпоративных ценностей. Нейросеть плохо поддается манипуляциям и вторжению в свое личное пространство.

Можно корректировать итоговый результат. Например, сделать серию рисунков в стиле Кандинского или Густава Климта. Можно корректировать цветовую гамму или попросить добавить в композицию определенные предметы. Однако чем больше пространства для творчества, тем лучше и неожиданнее результат. То есть нарисовать ваш персональный портрет будет тяжело. Но там, где сложно сказать: «Ой, непохоже», система справляется великолепно. Недаром сегодня самые популярные запросы: последний день на Земле, конец света и так далее. Здесь не получится с чем-то сравнить, но зато в полной мере может развернуться «фантазия автора».

Дешево и сердито

Самое главное: труд искусственного интеллекта практически бесплатный, а создание картин занимает несколько минут. Причем в случае с составлением технического задания очень важно четко понимать, чего ты хочешь, чтобы получить нужный результат. Здесь же наоборот, куда важнее расслабиться и дать возможность компьютеру делать свое дело.

Возможности сетей классно продемонстрировал художник Александр

Доброкотов, который сумел наладить «диалог» с нейросетью и с ее помощью сгенерировать десяток разных изображений обыч­ных панельных домов, какими бы их нарисовали знаменитые художники.

И здесь действительно интерес­ная получается схема, когда мы можем попросить смоделировать ситуацию, в которой авторы с узнаваемым стилем могут выдать работы на заданную тему. Сегодня интересно даже не столько самому создавать проекты, но и смотреть, что получается у других.

В эту «игру» включились даже великие. Стивен Кинг, например, попросил нейросеть визуализировать героя книги «Оно». А потом еще и сравнил, какой проект справился лучше. Запросы невозможно ограничить даже фантазией: французская буржуазная революция, январские события, чумной доктор в ХХI веке, Егор Летов и липовый мед. Остановиться сложно. И практически все, что получается, – интересно!

Особенно если помнишь времена, когда во всех редакциях лежал один единственный диск с клипартами, которые использовали для иллюстраций рекламы, статей и даже новостей.

Как это работает

Так вот, об эксперименте с иллюстрациями для книги. Загружаем фабулу, синопсис, ключевые характеристики героев, яркие сцены. И получаем массу удовольствия от доработки продукта. Сегодня мы сталкиваемся с умением нейросетей понимать человеческую речь и создавать образы. Второй шаг – взаимодействие, когда появляется возможность корректировать финальный результат, объяснить, что нужно доработать, исправить. А это, увы, даже с самыми лучшими авторами не всегда работает. В силу разных, в первую очередь творческих, причин.

Главная фишка Midjourney в том, что проект доступен для бесплатного использования, достаточно просто указывать авторство. И это только начало. Авторы проекта уверены, что новые технологии не заменят, а только лишь мотивируют людей развиваться. Мы же не перестали ходить, когда у нас появились машины? Не перестанем и рисовать.

Тем более сегодня нейросети не умеют главного – доводить свои работы до стадии готового продукта. Чтобы продать иллюстрации, сегодня мало быть талантом. Важен и маркетинг, и пиар. И, конечно, масса технических аспектов. Как минимум возможность адаптировать изображения под разные задачи. Да, то, что есть сегодня, легко разместить в социальных сетях. Но, допустим, большого билборда из этого не сделать. Здесь уже нужны векторные исходники. С этим пока может справиться только человек.

Что еще умеет искусственный интеллект? Как ни странно, не быть человеком. Например, обижаться, когда его просишь что-то переделать. Спорить. Работать на 75%, потому что никто не оценит «подвигов» и не доплатит за то, что ты сделал больше, чем тебя просили.

Учитывая возможности и вариации, исключен плагиат. Здесь сгенерировать новое куда проще и быстрее, чем украсть. Понятное дело, нет лени, усталости, творчес­кого выгорания.

Что еще нового?

Исследователи из Университета Центральной Флориды разработали новый инструмент искусственного интеллекта, способный обнаруживать сарказм. Бренды используют это, чтобы правильно классифицировать комментарии и отзывы в социальных сетях. Но есть в этом и практическая польза. Например, для людей с расстройствами аутического спектра, которые сарказм распознать не способны. Так вот, искусственный интеллект способен распознать истинные эмоции собеседника и с помощью простых визуальных символов типа смайликов подсказывать аутисту.

Еще одна новость: американский лейбл подписал контракт с рэпером, который существует только в виртуальной реальности. Искусственный интеллект генерирует текст и инструментальные партии. Алгоритм анализирует популярные песни, на основе которых генерирует фразы, аккорды и мелодии для новых треков. Синтетический творец пока не умеет петь, что не мешает ему собрать в TikTok 10-миллионную аудиторию.

Что скрывать, даже этот текст составлен… Нет, конечно, для «Казахстанской правды» пока пишут реальные журналисты. Но вот шведская исследовательница попросила алгоритм написать академическую статью. И все получилось! Понадобилось два часа, чтобы написать статью под названием «Может ли нейросеть написать академическую статью о себе с минимальным участием человека?» В настоящее время текст опубликован и проходит рецензирование.

Тем временем редакция сайта американской газеты Miami Herald наняла нейросеть вместо журналиста. Издание работает в сфере недвижимости. Статьи, написанные нейросетью, сопровож­даются специальной пометкой, поясняющей, что материал сделал алгоритм, который анализирует структурированную информацию о рынке недвижимости и применяет ее к шаблонам, созданным журналистами новостного отдела.

Кому это нужно?

Конечно, пока это игрушка. Но игрушка в тренде. Журнал Time уже вышел с обложкой, смоделированной нейросетью. Журнал, который старается каждую свою обложку сделать событием, использовал иллюстрацию, на создание которой ушло всего 20 секунд.

Каким будет следующий шаг развития нейросетей – сказать сложно. Но их нынешнее состояние впечатляет.

Определенно, для всех, кто испытывает творческий кризис, такие проекты – глоток свежего воздуха. Дизайнеры уже рекомендовали специалистам, занимающимся ребрендингом западных компаний, уходящих с российского рынка, подружиться с нейросетями. Так как пока все аналоги выглядят скучнее оригиналов.

Не помешает обращение к помощи «высшего разума» и сотрудникам столичного центра урбанистики. После запуска последней серии муралов не заметить творческий кризис просто невозможно. Отсутствие свежих идей удручает. Кажется, следующим шагом станут просто прорисованные на торцах домов фотографии из паспортов известных людей. Нейросети как минимум подкинут идей, как можно в одном полотне красиво смиксовать не только лицо человека, но и события, предметы и факты, с ним связанные.

И уж точно нейросеть не опозорилась бы с подбором исходников. Это даже с человеческой точки зрения сложно объяснить, почему на стене дома нарисовали не героя войны, а актрису Айтурган Темирову, исполнившую роль Алии в кинофильме «Снайперы» 1985 года.