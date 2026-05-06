Испанская гимнастка завоевала медаль на турнире с программой под песню Димаша

Дана Аменова
специальный корреспондент

 В текущем сезоне спортсменка исполняет упражнение с обручем под композицию SOS

Фото: Dimashnews.com

1 мая в испанском Овьедо гимнастка Ициар Ордоньес Алонсо, выступающая с программой под композицию в исполнении Димаша Кудайбергена, завоевала серебряную медаль в упражнении с обручем на международном турнире Liga de las Estrellas, а также ранее стала призёром других международных соревнований, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com 

Спортсменка выступила с четырьмя предметами: обручем, мячом, лентой и булавами. В турнире приняли участие сильнейшие команды, а за выступлениями наблюдали представители национальной сборной Испании.

Ициар Ордоньес Алонсо представляет клуб художественной гимнастики La Corredoria и выступает на соревнованиях различного уровня, включая национальные чемпионаты, международные турниры и испанскую лигу Iberdrola, являющуюся высшим дивизионом художественной гимнастики в стране.

В текущем сезоне спортсменка исполняет упражнение с обручем под композицию SOS в исполнении Димаша Кудайбергена. Музыкальное сопровождение было выбрано тренером Аной Исабель Кортес Росес, которая впервые обратила внимание на эту композицию на соревнованиях в Валенсии. В дальнейшем для программы была выбрана версия Димаша, как наиболее соответствующая художественной концепции упражнения.

Ранее гимнастка также стала серебряным призёром 14-го международного турнира Ourense A Provincia Termal, который прошёл 4 апреля.

Городской совет Овьедо и Испанская федерация художественной гимнастики опубликовали материалы с упоминанием Димаша и ссылкой на его YouTube-канал.

Также в испанских СМИ вышло интервью, где рассказывается о выборе музыки и знакомстве тренера Ициар Алонсо с его творчеством.

