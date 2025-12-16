Еламан Таженов - анестезиолог-реаниматолог областной многопрофильной детской больницы Кокшетау, чья преданность профессии и высокий профессионализм не раз спасали жизни маленьких пациентов. Совсем недавно под его наблюдением оказался ребенок из Аккольского района, доставленный санитарной авиацией в тяжелом состоянии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Управление внутренней политики региона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм он удостоен почетного звания «Золотой врач». Эта награда стала признанием его вклада в развитие отечественного здравоохранения и самоотверженной работы с детьми.

Путь в медицину для Еламана был осознанным и целенаправленным. После окончания медицинского вуза он прошел резидентуру на базе международной клиники Mediterra в Алматы, где получил опыт работы с пациентами всех возрастов. Однако именно детская медицина стала его настоящим призванием.

«После диплома я начал работать в отделении реанимации для взрослых, но со временем понял: мое настоящее призвание - помогать детям», - поделился врач.

Профессиональные навыки Таженова неоднократно проверялись в экстремальных ситуациях. Недавно в больницу поступил ребенок с тяжелым течением менингита и церебральными осложнениями. Благодаря слаженной работе команды и оперативному вмешательству жизнь пациента удалось сохранить.

«Мы организовали срочный консилиум, поставили предварительный диагноз и оказали первую помощь. После стабилизации состояние ребенка доставили в областную детскую больницу Кокшетау», - рассказал специалист.

Стремление к совершенствованию и внедрению современных технологий привело Еламана вместе с коллегами на повышение квалификации в клинику города Минден, Германия. Там он отметил высокий уровень организации работы и комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала.

«В Германии все находится в одном здании: медицинская форма, зоны отдыха, оборудование. Это напрямую повышает эффективность работы», - отметил спикер.

По мнению Таженова, существенных различий между казахстанскими и зарубежными клиническими протоколами нет, однако важную роль играют организация, логистика и технологическое обеспечение.

В ближайших планах врача и его команды - внедрение ультразвуковой навигации и современных методов реанимационной помощи в детской больнице Кокшетау. Эти инновации позволят повысить точность и безопасность медицинских процедур, а также сократить время на диагностику и лечение тяжелобольных детей.