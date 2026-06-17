IT-сервисы для села

Цифровизация
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Северном Казахстане развивают сеть IT-центров, делая акцент на доступности технологий для сельских жителей и поддержке стартапов. Регион постепенно формирует собственную цифровую экосистему, которая охватывает как города, так и сельские районы.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

О ходе реализации проекта Digital Aimaq и внедрении цифровых решений в развитие региона рассказал руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области Руслан Алишев.

На сегодняшний день в области функционируют десять районных и три сельских креативных IT-центра. Они обеспечивают жителям сельских населенных пунктов доступ к современным цифровым сервисам, обучающим программам и инструментам развития технологических компетенций. До конца года планируется открыть еще 11 аналогичных центров, что расширит охват цифрового образования в регионе.

На площадках SKO Hub и Qyzyljar Creative Center уже более трех тысяч человек прошли обучение цифровым навыкам. За время работы проведено свыше 400 мероприятий, создано около 30 стартапов, а также сформированы условия для привлечения инвестиций в новые технологические проекты.

Отдельно рассматривается возможность расширения инициативы в формате международного опыта, включая подходы китайского проекта Digital Village, ориентированного на цифровизацию сельских территорий.

Следующим этапом цифрового развития региона станет создание IT-парка Digital Qyzyljar. Новый центр должен стать точкой концентрации региональных IT-компаний, площадкой для координации проекта Digital Aimaq и инструментом ускорения цифровой трансформации ключевых отраслей экономики Северо-Казахстанской области.

В целом регион последовательно выстраивает модель цифрового развития, в которой технологии становятся не отдельной сферой, а инструментом модернизации образования, бизнеса и управления на всех уровнях.

#село #регионы #СКО #стартапы #IT-центры

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