министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев доложил о результатах работы ведомства по улучшению экологической обстановки, управлению отходами и сохранению биоразнообразия

Фото: пресс-служба правительства РК

Выбросы снизились на 7,2%, ликвидировано 91% свалок: Ерлан Нысанбаев - об экологической ситуации в стране

По итогам 2025 года объемы нормативных эмиссий крупнейших предприятий снизились на 148 тыс. тонн, или 7,2% по сравнению с 2022 годом. Это достигнуто благодаря переходу на наилучшие доступные технологии.

Для контроля за ситуацией внедряются автоматизированные системы мониторинга. На сегодня 74 из 78 предприятий передают данные о загрязнении в режиме реального времени.

По словам министра, ежегодно в стране образуется более 4,5 млн тонн коммунальных отходов. Уровень их переработки в 2025 году вырос до 28,6%.

«Одобрено 63 проекта в сфере управления отходами, из которых 22 уже профинансированы на сумму 89,4 млрд тенге. К 2030 году мы планируем достичь показателя переработки в 40%», — сообщил Ерлан Нысанбаев.

Кроме того, планируется строительство трех мусоросжигательных заводов в Астане, Алматы и Шымкенте. Инвестиции в проект составят 293 млрд тенге. Параллельно ведется борьба с несанкционированными свалками. В этом году космический мониторинг выявил 3 827 свалок, из которых 91% (3 464) уже ликвидирован. По сравнению с 2018 годом количество незаконных полигонов сократилось на 45%.

Высажено 1,5 млрд сеянцев: как в Казахстане восстанавливают леса и борются с опустыниванием



министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал о ходе реализации масштабной программы по озеленению страны и мерах по сохранению лесного фонда.

Глава ведомства сообщил, что поручение по высадке 15 млн деревьев в населенных пунктах выполнено с опережением – фактически высажено 18,1 млн. В лесном фонде продолжается реализация задачи по посадке 2 млрд деревьев: за 2021–2025 годы уже высажено 1,5 млрд сеянцев. В следующем году планируется высадить еще более 208 млн.

«Мы не только наращиваем объемы лесопосадок, но и усиливаем защиту существующих лесов от пожаров. В 2025 году приобретено 355 единиц спецтехники, а в начале следующего года поступит еще 697 единиц. Система раннего обнаружения пожаров уже охватывает 1,6 млн га, к концу 2026 года этот показатель достигнет 5,4 млн га», — отметил Ерлан Нысанбаев.

Также ведется активная работа по борьбе с опустыниванием. На осушенном дне Аральского моря проведены лесомелиоративные работы на площади более 920 тыс. га. Для изучения проблем региона создан Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря, а для восстановления экосистемы создается резерват «Арал орманы» площадью свыше 1,3 млн га.

Реализация инициативы Президента «Таза Қазақстан»: собрано 795 тыс. тонн отходов



министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев доложил о ходе исполнения поручения Главы государства по развитию экологической культуры и результатах инициативы «Таза Қазақстан».

Министр сообщил, что утвержденная по инициативе Президента Концепция «Таза Қазақстан» на 2024–2029 годы придала новый импульс экологическому движению в стране. В текущем году проведено 1 250 мероприятий, в которых приняли участие 6,4 млн человек. Совместными усилиями очищено более 1 млн га территории, собрано 795 тыс. тонн отходов и высажено 2,8 млн деревьев.

«Для вовлечения граждан запущен чат-бот @TazaQazBot. Поступило 25 тыс обращений, из них 23,6 тыс уже выполнены, что подтвердило его эффективность как инструмента обратной связи. Это позволяет оперативно реагировать на запросы жителей», — отметил Ерлан Нысанбаев.

Кроме того, Казахстан укрепляет позиции на международной арене. В 2026 году страна проведет Региональный экологический саммит стран Центральной Азии для выработки согласованных решений по климатическим и экологическим вызовам.