Итоги года для казахстанского дзюдо подвел известный ЗМС Али Хамхоев

В 2024 году казахстанское дзюдо продемонстрировало отличные результаты на международной арене, достигнув ранее непокоренные вершины. Каким видит путь дальнейшего развития одного из самых популярных видов единоборств заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер страны Али Хамхоев ? В интервью нашему изданию президент федерации дзюдо города Алматы и вице-президент республиканской федерации особо подчеркнул важность этого вида спорта для Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

- В нашей национальной культуре всегда особое значение занимала борьба. Поэтому и роль дзюдо в современной казахстанской культуре имеет исторические корни и огромный потенциал. Дзюдо способствует гармоничному воспитанию, развивает чувство патриотизма и что немаловажно, это международный имидж страны. Али Хамитович, расскажите о положении дел дзюдо в самом крупном городе страны.

- В Алматы, впрочем, как и во многих других городах, наш вид спорта пользуется большой популярностью. Чемпионаты города, особенно среди детей, проходят в напряженной борьбе.

В 2024 году алматинские дзюдоисты отметились 108 завоеванными медалями на различных стартах. Только на чемпионатах Казахстана алматинцы выиграли 7 золотых, 10 серебряных и 12 бронзовых наград. По итогам ЧРК-2024 среди всех возрастов дзюдоисты из Алматы расположились в лидирующей группе. Около 60 дзюдоистов выполнили норматив на звание в кандидата в мастера спорта, ряд спортсменов получили звание мастеров спорта РК.

Успешно выступали представители Алматы и на международной арене. Гордость страны, заслуженный мастер спорта Гусман Кыргызбаев стал медалистом Олимпийских игр. Другой наш дзюдоист Шерзод Давлатов стал победителем Гран-при и финалистом чемпионата мира среди военнослужащих. Наша звёздочка Галия Тынбаева прекрасно провела уходящий год. Она стала победительницей турнира «Большой шлем» и выиграла бронзовую медаль чемпионата Азии.

Отлично выступили наши молодые атлеты на этапах Кубка Европы и Азии. Подводя итоги года от имени городской общественности дзюдо, выражаем признательность нашим тренерам - Жексенбаю Саламатову, Сейдошу Калиеву, Ермеку Насиеву, Маратбеку Данайбаеву, Ертугану Бакыткелды, Варваре Масягиной, Валентине Камсулевой и многим другим специалистам, трудящимся во благо алматинского дзюдо. Наша федерация после каждого официального старта поощряет отличившихся спортсменов. Стараемся по мере своих возможностей стимулировать ребят на новые достижения.

- Уходящий год, действительно, стал историческим для нашего дзюдо. С каким настроем отечественные мастера татами встречают наступающий Новый 2025 год?

- Спортивные достижения отечественных дзюдоистов на международной арене значительно укрепили позиции страны в мировой табели о рангах. Казахстанцы добились высоких результатов на крупнейших турнирах, включая Олимпийские игры, чемпионаты мира и континентальные первенства, что продемонстрировало рост мастерства и конкурентоспособность наших атлетов в различных возрастных категориях.

Важным моментом стало повышение уровня подготовки и успехов молодежи, а также развитие на местах спортивной инфраструктуры. Успехи казахстанского дзюдо не только на крупных турнирах, но и на международных рейтинговых состязаниях укрепляют имидж страны как сильного игрока в этом виде спорта. Безусловно, в продвижении и поддержке дзюдо на всех уровнях, важная роль принадлежит республиканской федерации, сумевшей наладить выверенный механизм под руководством Куанышбека Есекеева.

По инициативе и при поддержке Казахстанской федерации дзюдо во многих регионах создаются прекрасные условия для роста не только спортсменов, но и тренерских кадров. На местах под патронажем финалиста Олимпийских игр, рефери-директора Азиатского союза дзюдо Асхата Житкеева регулярно проводятся практические занятия по повышению уровня судейского корпуса.

Мы видим повсеместное улучшение условий для тренировок и соревнований. Государственные органы управления совместно с нашей федерацией акцентируют внимание на важности развития дзюдо именно среди детей и молодежи, особо уделяя внимание улучшению инфраструктуры для подготовки будущих чемпионов. Наша задача в предстоящем олимпийском цикле - доказать, что успех в Париже был неслучаен.

- В 2015 году наша страна уже становилась хозяйкой чемпионата мира. Как удалось убедить Международную федерацию дзюдо вновь провести у нас в 2027 году предолимпийское первенство планеты?

- В ходе нашей беседы мы говорили о планомерном и поступательном развитии казахстанского дзюдо. Результаты плодотворной работы не остались незамеченными со стороны IJF, видящей в Казахстане надежного стратегического партнера. Впервые в истории президент нашей страны посетил штаб квартиру IJF, а перед этим Касым-Жомарт Кемелевич на высоком уровне принял Мариуса Визера в Акорде.

Глава международной федерации дзюдо также высоко ценит вклад в развитие дзюдо Бекета Махмутова и Кенеса Ракишева, под руководством которых наше дзюдо вышло на новый уровень своего развития. Несомненно, львиная доля заслуг принадлежит специалистам на местах в регионах, истинным фанатам и энтузиастам дзюдо. Надеюсь, мы продолжим следовать заданному пути и продолжать поступательный курс по развитию всеми нами любимого вида спорта.