Итоги года для казахстанского дзюдо подвел известный ЗМС Али Хамхоев

Спорт , Итоги года
31
Наталия Буланова
выпускающий редактор

В 2024 году казахстанское дзюдо продемонстрировало отличные результаты на международной арене, достигнув ранее непокоренные вершины. Каким видит путь дальнейшего развития одного из самых популярных видов единоборств заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер страны Али Хамхоев? В интервью нашему изданию президент федерации дзюдо города Алматы и вице-президент республиканской федерации особо подчеркнул важность этого вида спорта для Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

- В нашей национальной культуре всегда особое значение занимала борьба. Поэтому и роль дзюдо в современной казахстанской культуре имеет исторические корни и огромный потенциал. Дзюдо способствует гармоничному воспитанию, развивает чувство патриотизма и что немаловажно, это международный имидж страны. Али Хамитович, расскажите о положении дел дзюдо в самом крупном городе страны.

- В Алматы, впрочем, как и во многих других городах, наш вид спорта пользуется большой популярностью. Чемпионаты города, особенно среди детей, проходят в напряженной борьбе.

В 2024 году алматинские дзюдоисты отметились 108 завоеванными медалями на различных стартах. Только на чемпионатах Казахстана алматинцы выиграли 7 золотых, 10 серебряных и 12 бронзовых наград. По итогам ЧРК-2024 среди всех возрастов дзюдоисты из Алматы расположились в лидирующей группе. Около 60 дзюдоистов выполнили норматив на звание в кандидата в мастера спорта, ряд спортсменов получили звание мастеров спорта РК.

Успешно выступали представители Алматы и на международной арене. Гордость страны, заслуженный мастер спорта Гусман Кыргызбаев стал медалистом Олимпийских игр. Другой наш дзюдоист Шерзод Давлатов стал победителем Гран-при и финалистом чемпионата мира среди военнослужащих. Наша звёздочка Галия Тынбаева прекрасно провела уходящий год. Она стала победительницей турнира «Большой шлем» и выиграла бронзовую медаль чемпионата Азии.

Отлично выступили наши молодые атлеты на этапах Кубка Европы и Азии. Подводя итоги года от имени городской общественности дзюдо, выражаем признательность нашим тренерам - Жексенбаю Саламатову, Сейдошу Калиеву, Ермеку Насиеву, Маратбеку Данайбаеву, Ертугану Бакыткелды, Варваре Масягиной, Валентине Камсулевой и многим другим специалистам, трудящимся во благо алматинского дзюдо. Наша федерация после каждого официального старта поощряет отличившихся спортсменов. Стараемся по мере своих возможностей стимулировать ребят на новые достижения.

- Уходящий год, действительно, стал историческим для нашего дзюдо. С каким настроем отечественные мастера татами встречают наступающий Новый 2025 год?

- Спортивные достижения отечественных дзюдоистов на международной арене значительно укрепили позиции страны в  мировой табели о рангах. Казахстанцы добились высоких результатов на крупнейших турнирах, включая Олимпийские игры, чемпионаты мира и континентальные первенства, что продемонстрировало рост мастерства и конкурентоспособность наших атлетов в различных возрастных категориях.

Важным моментом стало повышение уровня подготовки и успехов молодежи, а также развитие на местах спортивной инфраструктуры. Успехи казахстанского дзюдо не только на крупных турнирах, но и на международных рейтинговых состязаниях укрепляют имидж страны как сильного игрока в этом виде спорта. Безусловно, в продвижении и поддержке дзюдо на всех уровнях, важная роль принадлежит республиканской федерации, сумевшей наладить выверенный механизм под руководством Куанышбека Есекеева.

По инициативе и при поддержке Казахстанской федерации дзюдо во многих регионах создаются прекрасные условия для роста не только спортсменов, но и тренерских кадров. На местах под патронажем финалиста Олимпийских игр, рефери-директора Азиатского союза дзюдо Асхата Житкеева регулярно проводятся практические занятия по повышению уровня судейского корпуса.

Мы видим повсеместное улучшение условий для тренировок и соревнований. Государственные органы управления совместно с нашей федерацией акцентируют внимание на важности развития дзюдо именно среди детей и молодежи, особо уделяя внимание улучшению инфраструктуры для подготовки будущих чемпионов. Наша задача в предстоящем олимпийском цикле - доказать, что успех в Париже был неслучаен.

- В 2015 году наша страна уже становилась хозяйкой чемпионата мира. Как удалось убедить Международную федерацию дзюдо вновь провести у нас в 2027 году предолимпийское первенство планеты?

- В ходе нашей беседы мы говорили о планомерном и поступательном развитии казахстанского дзюдо. Результаты плодотворной работы не остались незамеченными со стороны IJF, видящей в Казахстане надежного стратегического партнера. Впервые в истории президент нашей страны посетил штаб квартиру IJF, а перед этим Касым-Жомарт Кемелевич на высоком уровне принял Мариуса Визера в Акорде.

Глава международной федерации дзюдо также высоко ценит вклад в развитие дзюдо Бекета Махмутова и Кенеса Ракишева, под руководством которых наше дзюдо вышло на новый уровень своего развития. Несомненно, львиная доля заслуг принадлежит специалистам на местах в регионах, истинным фанатам и энтузиастам дзюдо. Надеюсь, мы продолжим следовать заданному пути и продолжать поступательный курс по развитию всеми нами любимого вида спорта.

#федерация #дзюдо #чемпионы #итоги года #Хамхоев

Популярное

Все
Госсоветник подвел итоги работы Национального курултая за 2024 год
Молодёжная сборная Казахстана по хоккею разгромила канадский «Хоксбери Хокс»
Итоги года для казахстанского дзюдо подвел известный ЗМС Али Хамхоев
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Итоги 2024 года Минэнерго: достижения и перспективы развития энергетической отрасли
Известный блогер-полиглот стал послом туризма Казахстана
Сколько выходных дадут казахстанцам в 2025 году
Работа над многотомником по истории Казахстана продолжается
Прочные основы безопасности и развития страны
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Обсуждены перспективы ЕАЭС
Время выбрало нас
Искать точки соприкосновения, а не проводить разделительные линии
Столп национальной духовности
«Egemen Qazaqstan»: этапы большого пути
На благо страны
Казахстанцы: идентичность 33 года спустя
В Алматы завершился XII МКФ Bastau
Цель – устойчивость и развитие
Справедливое общество для всех
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Трудов высокая оценка
Прорыв в дорожной сфере
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Парламентские опоры Содружества
Президент Токаев пригласил патриарха Кирилла на съезд лидеров мировых и традиционных религий
Здесь растят специалистов XXI века
Владимир Путин прилетел в Астану
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине

Читайте также

Госсоветник подвел итоги работы Национального курултая за 2…
Казахстан примет юниорский чемпионат Азии по тяжелой атлети…
Открытие лыжного сезона пройдет в Центральном парке столицы
«Алтын тұғыр – 2024»: награждены лучшие спортсмены года по …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]