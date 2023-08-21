Итоги проверки по аудио с нецензурной бранью полицейского начальника огласили в ДП Жетысу

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Ранее в соцсетях и мессенджерах появилась аудиозапись, на которой якобы начальник управления полиции Талдыкоргана Марат Куштыбаев выражается нецензурной бранью в адрес своих подчиненных.

Областной ДП проверил аудиозапись на сроки ее создания и идентичность голоса.

«Установлено, что голосовая запись старая и скопирована с произведенной в январе текущего года части видеосъемки, по которой уже проводилось служебное расследование. По его результатам руководитель Талдыкорганской городской полиции в марте был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», – прокомментировали пост в Департаменте полиции Жетысуской области.