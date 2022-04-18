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Происшествия
Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Караганде

Несчастный случай произошел 16 апреля на улице Гоголя в Караганде. Двухлетний ребенок выпал из окна. Сейчас малыш находится в реанимации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на eKaraganda.

Руководитель ситуационного центра травматологической службы Карагандинской области Ерик Шонбаев сообщил о состоянии малыша. 

«Ребенок двух лет выпал из окна пятого этажа. Получил множественные переломы. Переломы абсолютно всех сегментов конечностей. Переломы рук, переломы ног и, помимо этого, еще и тяжелую черепно-мозговую травму. Крайне тяжелая ситуация. И подобные ситуации повторяются из года в год. Тенденции на снижение таких случаев не наблюдаем, а иногда цифры даже идут в рост», – говорит Шонбаев.

Сейчас врачи делают все необходимое, чтобы поставить малыша на ноги.

 

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