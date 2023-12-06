Из прошлого в настоящее в сфере авторского права

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«Мы должны создать все условия для масштабного развития креативной экономики в нашей стране. В том числе правовыми инструментами защитить интеллектуальную собственность. Это принципиально важный момент. Интеллектуальная собственность – такое же имущество, как оборудование или технологии» - сказал президент.

Главным фундаментом развития креативных индустрий во всем мире является авторское право или право на интеллектуальную собственность, из которой вытекают имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, что позволяет сформировать их в определенную юридическую форму для последующего правового использования, в том числе, в креативных индустриях.

Казахстан, с приобретением независимости, значительно эволюционировал в части развития авторского права, стремясь быть наравне с мировым интеллектуальным сообществом. Большое влияние на становление авторского права у нас оказало вхождение Казахстана в ВТО, где охрана интеллектуальной собственности является главным условием. Казахстан подписал все ключевые конвенции, активно привлекает международный опыт по развитию права на интеллектуальную собственность в стране.

Есть в нашей истории события и страницы, которые со временем оказались слегка подзабыты, но они стали важными ступенями формирования правовой основы авторского права в Казахстане.

Как известно, профильный Закон РК «Об авторском праве и смежных правах» был принят 14 июня 1996 года. Но к этому шла большая подготовительная работа и Казахстан придерживался взятых на себя обязательств по охране авторских прав в первые годы независимости.

Вот как вспоминает те события Каудыров Толеш Ерденович, академик права, доктор юридических наук:

«До даты принятия нашего профильного закона, в части охраны авторского права и смежных прав действовали основы гражданского законодательства СССР, союзных республик и Гражданский Кодекс. По всем основам гражданско-правовых отношений действия старых законов были продлены на неопределенный срок, вплоть до принятия законодательства Республики Казахстан. Это было указано в Постановлении Верховного Совета Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года «О введении в действие Гражданского Кодекса Республики Казахстан (общая часть).

Между тем, Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности (ВОИС), будучи организацией, которая призвана распространять авторское право во всех странах, еще до распада Советского союза для развивающихся стран разработала модульный закон, который является канвой и закрепляет наиболее важные принципы авторского права, оставляя места, например, на какой срок каждая страна оставляет охрану авторского права после смерти автора. Всё остальное то, что есть в Бернской конвенции (авторы произведения, творческий характер, соавторство, принцип национального режима, то есть, к авторам-иностранцами применяются права те же что и для авторов Казахстана) было в этот закон вбито. То, что мы на нем основались, я считаю правильно, потому что ВОИС рассуждал из понятий «необходимое» и «достаточно». Вот это и было «необходимое» и «достаточно».Практически все республики бывшего СССР с обретением независимости приняли свои суверенные законы об авторском праве на базе модульного проекта закона об авторском праве и смежных правах, разработанного ВОИС. Поэтому они между собой имеют много схожего и сейчас».

В июне 1992 года Казахское агентство по авторским правам Казахской ССР было преобразовано в Государственное агентство Республики Казахстан по авторским и смежным правам (КазГАСП). Этот государственный орган занимался реализацией государственной политики в области охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, в частности, охраны авторского права и смежных прав, а также сбором распределением, начислением и выплатой авторского вознаграждения. После принятия Закона РК «Об авторском праве и смежных правах» в июне 1996 года стало понятно, что в одном лице госорган не может исполнять роль контролирующего органа и роль организации, которая собирает авторам авторское вознаграждение. Практически получалось так, что этот госорган должен был проверять сам себя. В этой связи возникла необходимость создать организацию по коллективному управлению правами и в 1998 году было зарегистрировано Казахстанское авторское общество (КазАК). Госорган был разделен на две части: контролирующие функции остались в составе министерства юстиции РК, а уполномоченные инспектора стали работать сами, собирать вознаграждение в составе КазАК.

Так была создана модель взаимоотношений между государством и обществом в лице уполномоченного госоргана - Департамента по правам интеллектуальной собственности министерства юстиции РК и организациями, управляющих имущественными правами на коллективной основе (ОКУПы).

Данная модель взаимоотношений рабочая, профильный закон функциональный. Нужно дальше выстраивать и запускать все процессы. Сейчас пока что эффективно работает только сбор с публичного исполнения и воспроизведения. Но есть и другие сферы деятельности авторского права, которые необходимо развивать. Это чистые носители, право следования, репрография. Ключевую роль здесь играет само сообщество творческих людей, их требования соблюдения своих прав при использовании своих произведений.

Если говорить простым языком, Закон РК «Об авторском праве и смежных правах» - это правила уличного движения, профильный госорган – регулировщики, а участниками дорожного движения являются авторы произведений науки, литературы и искусства, исполнители, производители фонограмм и иные обладатели авторских и смежных прав, с одной стороны, а с другой стороны - пользователи результатов интеллектуальной деятельности.