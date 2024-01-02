Из-за непогоды закрыты автотрассы в нескольких регионах Казахстана
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Введено ограничение движения транспорта на 3 участках автодорог республиканского значения в 2 областях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Казавтожол
Жетысуская область - 1 участок
1.«Ушарал-Достык» км 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км.
Карагандинская область - 2 участка
1.«Екатеринбург - Алматы» км. 1505-1610, уч. с.Новостройка-п.Аксу-Аюлы. – 105 км.
2.«Екатеринбург – Алматы, Северо-Восточный обход» км. 0-16, уч. Пришахтинск - с.Новостройка. – 16 км.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
По сообщению Казавтожола, на текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 392 единиц техники и 599 человек.