Из-за разбитых дорог в ДТП гибнут люди – сенатор об аварийности в Жамбылской области

На аварийное состояние дорог Жамбылской области в своём депутатском запросе указал сенатор Бекболат Орынбеков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным депутата, в 2023 году на дорогах Кордайского района Жамбылской области произошло 238 аварий, в результате которых погибли 54 человека. На сегодня дорога республиканского значения в этом районе находится в аварийном состоянии.

Кроме того, сенатор отметил, что необходимо улучшить работу пограничного пункта пропуска «Кордай». Для увеличения его пропускной способности предлагается его оснастить автоматизированной системой паспортного контроля. Цена вопроса - 470 млн тенге.

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения, прошу содействовать капитальному ремонту республиканской дороги на участке «Карасу - Отеген» и поддержать на уровне правительства инициативу Пограничной службы по техническому оснащению пункта пропуска «Кордай» с интенсивным пассажиропотоком, - сказал сенатор.

Накануне президент Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на расширенном заседании правительства отметил, что качество казахстанских дорог пока не наблюдается.