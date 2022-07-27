Фото из открытых источников
Происшествия
Избил до смерти знакомого и вынес на улицу житель Караганды

В городе Караганде мужчина убил знакомого в квартире и вынес труп на улицу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на eKaraganda.

19 июля около 4:30 часов в 18-ом микрорайоне Караганды некий мужчина вынес человека из квартиры и бросил его возле подъезда многоэтажного дома. Этот момент насторожил соседей, и они вызвали полицию. Выяснилось, что мужчина на лавочке был мёртв.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Ново-Майкудукского отдела полиции УП Караганды. Полицейские обнаружили труп мужчины с множественными телесными повреждениями. Была установлена личность потерпевшего. Им оказался 44-летний житель города. 

В ходе опроса свидетелей выяснилось, что незадолго до этого в одной из квартир дома произошел конфликт между потерпевшим и его знакомым 38-летним мужчиной. Последний был задержан и доставлен для разбирательства в отдел полиции. По словам подозреваемого, в ходе ссоры он нанес знакомому телесные повреждения, а когда тот потерял сознание, вынес потерпевшего из квартиры во двор, рассказали в пресс-службе Департамента полиции Карагадинской области.

Сейчас на мужчину возбуждено уголовное дело по части 3 статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Проводится расследование. 

 

Популярное

Все
Дворец на разграбление
Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве
Сайгаки: стрелять нельзя оставить
Казахстанские специалисты привезли из-за границы редкие книги и малоизвестные архивные материалы по истории нашей страны
Актюбинские родители копят на подготовку детей к школе
Платите – и зимой согреетесь!
Вокруг света за один шаг
Имена – на века
Школа сельских акимов
В огороде созрела… конопля
Во избежание ЧП
Искусство без границ
Каникулы в музее
Маршруты «Атласа новых профессий»
Чистота и безопасность
Чемпионат мира завершен
Трубный «бабах»
Примем первенство континента
Автопробегом по кражам
Главный экспонат
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
Сахарный ажиотаж продолжается в Петропавловске
Новая праздничная дата появится в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 июля
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
Десятки человек ночью пришли к дому переехавшего лошадь казахстанца
Суд оштрафовал оскандалившуюся "жену прокурора" в Шымкенте
"Битва" за сахар попала на видео в Караганде
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
Новая волна технарей появится в Казахстане
Опасения за судьбу рощи Баума в Алматы вполне обоснованы
Теперь не нужно предоставлять бумажные документы при наличии их электронных аналогов
Авиационная администрация не ограничивала полеты в аэропорту Уральска
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Происшествия
Девушка на самокате врезалась в открытую дверь авто и погиб…
Происшествия
В Атырау мужчина посреди дороги угрожал ножом полицейским и…
Происшествия
За взятку осудили экс-проректора медицинского университета …
Происшествия
Рога сайги на 360 млн тенге изъяли в Алматинской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]