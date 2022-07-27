Избил до смерти знакомого и вынес на улицу житель Караганды

В городе Караганде мужчина убил знакомого в квартире и вынес труп на улицу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на eKaraganda.

19 июля около 4:30 часов в 18-ом микрорайоне Караганды некий мужчина вынес человека из квартиры и бросил его возле подъезда многоэтажного дома. Этот момент насторожил соседей, и они вызвали полицию. Выяснилось, что мужчина на лавочке был мёртв.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Ново-Майкудукского отдела полиции УП Караганды. Полицейские обнаружили труп мужчины с множественными телесными повреждениями. Была установлена личность потерпевшего. Им оказался 44-летний житель города.

В ходе опроса свидетелей выяснилось, что незадолго до этого в одной из квартир дома произошел конфликт между потерпевшим и его знакомым 38-летним мужчиной. Последний был задержан и доставлен для разбирательства в отдел полиции. По словам подозреваемого, в ходе ссоры он нанес знакомому телесные повреждения, а когда тот потерял сознание, вынес потерпевшего из квартиры во двор, рассказали в пресс-службе Департамента полиции Карагадинской области.

Сейчас на мужчину возбуждено уголовное дело по части 3 статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Проводится расследование.