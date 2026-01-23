Ранее его осудили на 5 лет

Районная прокуратура в Туркестанской области не согласилась с приговором суда и просит увеличить срок наказания мужчине, избивавшему своего отца, сообщает Kazpravda.kz

"В Туркестанской области приговором Жетысайского районного суда от 16 января 2026 года мужчина, систематически избивавший своего отца, осужден к 5 годам лишения свободы. Не согласившись с приговором суда, прокуратурой Шардаринского района принесен апелляционный протест с ходатайством об ужесточении наказания. Протест будет рассмотрен судом в установленные законом сроки", - говорится в сообщении надзорного органа региона.

В прошлом году в соцсетях распространилось видео, на котором видно, что подсудимый что-то высказывает отцу, тот сидит на коленях. Позже стало известно о смерти пожилого человека.