Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В городском суде рассмотрели дело 34-летнего Аблайхана Саренжепова, который ранее уже дважды привлекался к уголовной ответственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный портал «Алау»

В 2019 году он был осуждён в Аркалыке за управление автомобилем в нетрезвом виде, будучи лишённым водительских прав, а также в Акмолинской области — за участие в групповом грабеже.

Тогда суд назначил ему условный срок на 3 года и 9 месяцев. Однако, как отмечается в обвинении, Саренжепов вновь совершил умышленное преступление небольшой тяжести.

По данным следствия, 16 июля его доставили на «скорой» в Костанайскую областную больницу, где врач Антон Кистанов диагностировал у него камень в почке, оказал первую помощь и назначил лечение.

На следующий день Саренжепов вновь обратился в больницу из-за болей.

По словам гособвинителя Айгуль Мусабаевой, в ходе ожидания своего приема Саренжепов неоднократно обращался к медперсоналу, жалуясь на боли в почках, и на долгое ожидание врача. Врач-уролог принял Саренжепова в кабинете приемного покоя и между ними произошел словесный конфликт, вызванный долгим ожиданием врача. Из-за резко возникших неприязненных отношений, сформировавшихся на фоне конфликта, злоумышленник умышлено нанес один акцентированный удар кулаком правой руки в область губы потерпевшего Кистанова, отчего медик упал на пол, ударившись затылком об стену.

«В результате полученных телесных повреждений он был доставлен в реанимационное отделение с диагнозом «ушиб головного мозга, острое субдуральное кровоизлияние справа, перелом основания задней черепной ямки слева», — сказала она.

Аблайхан Саренжепов признан виновным. Ему назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении минимальной безопасности.

Судья полностью удовлетворила гражданский иск — Аблайхан Саренжепов должен выплатить 2 миллиона тенге в качестве компенсации морального вреда и 500 тысяч тенге за услуги адвоката

Напомним, летом стало известно, что после завершения сложной операции костанайский хирург начал прием пациентов, один из которых нанес ему удар, в результате которого доктор потерял сознание и в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию.