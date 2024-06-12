Избраны новые члены правления Клуба главных редакторов Казахстана

Культура и общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Также приняты новые члены клуба

Фото предоставлено организаторами конференции

В Астане состоялась отчетная конференция Республиканского общественного объединения «Клуб главных редакторов», сообщает Kazpravda.kz

«Клуб главных редакторов» - добровольное общественное объединение, созданное в 2007 году, и в состав которого входят более 300 главных редакторов и руководителей средств массовой информации Казахстана. Основная цель клуба - укрепление эффективной конкуренции между средствами массовой информации, межнационального согласия и стабильности в обществе.

О работе и организованных мероприятиях клуба со дня его создания на отчетной встрече рассказала известный журналист, медиаменеджер, депутат Сената, президент Общественного объединения «Клуб главных редакторов» Бибигуль Жексенбай.

В завершение встречи были избраны члены правления в новом составе и приняты новые члены клуба.

Члены правления – вице-президенты общественного объединения «Клуб главных редакторов» в новом составе:

1. Муратбек Токтагазин – главный редактор республиканской газеты «Әділет. Рухани жаңғыру», профессор;
2. Ринат Кертаев – журналист, директор медиахолдинга «Halyq Uni Media»;
3. Камбар Ахметов – журналист, заместитель генерального директора ТОО «Қазақ газеттері»;
4. Марат Башимов – общественный деятель, главный редактор газеты «Человек и закон»;
5. Нурбол Толебаев – генеральный директор ИА «QRNews.kz», Phd доктор.

Новые члены клуба:

Ильхам Ибрагим – генеральный директор «7 канал»;
Жайнагүл Төлеміс – директор телеканала «Хабар»;
Жасын Біркенов - директор телеканала «24KZ»;
Нағашыбек Алдан – главный редактор ИА «Казинформ»;
Нұрбол Төлебаев – генеральный директор ИА «QRNews»;
Зарина Қуатова - директор телеканала «Тараз 24».

Исполнительным директором Общественного объединения «Клуб главных редакторов» была утверждена кандидатура журналиста, медиаменеджера Бибигуль Куламан.

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