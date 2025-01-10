Изменения в сфере госслужбы внесли в Казахстане

Приняты поправки в действующее законодательство, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы». Текст Закона публикуется в печати.

Закон направлен на совершенствование законодательства в части регулирования кадровых вопросов в системе правоохранительной, воинской службы и специальных государственных органов.

Как сообщалось ранее, основными положениями и новеллами закона являются внедрение цифрового рейтинга, то есть показателя конкурентоспособности в правоохранительной службе.

Новеллами предусмотрено изменение срока ротации сотрудников, занимающих руководящие должности правоохранительного органа, осуществляемого по действующему закону на плановой основе 1 раз в 5 лет - на 3 года.

Кроме того, вводится внеплановая аттестация и полиграфологическое исследование для выдвижения сотрудника на вышестоящие руководящие должности в правоохранительных органах, а также включение проведения психолого-социологического исследования в качестве обязательного этапа аттестации сотрудника правоохранительного органа.

Также в качестве этапа аттестации сотрудника правоохранительного органа вводится полиграфологическое исследование, которое будет проводиться по решению руководителя правоохранительного органа.