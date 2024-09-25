Стандарт боевой одежды пожарного изменят в Казахстане

В спецодежду пожарного добавят специальные защитные накладки и дополнительные шлевки для крепления, сообщает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Комитет противопожарной службы МЧС инициировал внесение изменений в национальный стандарт СТ РК 1495-2006 «Боевая одежда пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний».

Изменения связаны с целью совершенствования средств индивидуальной защиты от воздействия повышенных температур и агрессивных веществ при ликвидации ЧС.

Проект изменений предусматривает:

- повышение защитных свойств боевой одежды пожарного за счет защитных накладок, амортизирующих вкладышей и регулируемых затяжных креплений в области запястья и голени в целях предотвращения проникновения вредных веществ и газов;

- предусматриваются дополнительные шлевки для крепления на боевой одежде пожарного индивидуального оборудования, средств связи и освещения для эффективности выполнения поставленных задач при тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ, обеспечивающих сотруднику свободные руки. Это повышает многофункциональность сотрудника.