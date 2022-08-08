Общество
Изменилось место Казахстана в глобальном рейтинге гендерного равенства

По данным доклада «Глобальный гендерный разрыв 2022» Всемирного экономического форума, Казахстан улучшил свои показатели по гендерному неравенству и поднялся в глобальном рейтинге с 80 до 65-места. Об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты населения РК, передает Kazpravda.kz.

При текущем темпе сокращения гендерного неравенства всему миру потребуется 132 года для достижения полного паритета. В топ-5 стран по совокупному показателю равенства входят Исландия, Финляндия, Норвегия, Новая Зеландия и Швеция.

Казахстан по глобальному индексу гендерного неравенства находится «по соседству» и немного уступает в рейтинге таким странам, как Италия, Израиль, Грузия и Сингапур, но опережая при этом Словакию, Монголию, Чехию, Польшу или Армению. В странах Центральной Азии Казахстан занимает 4 место.

«Эксперты отмечают, что наибольшим достижением Казахстана в рамках рассматриваемых критериев является полное равенство по доступу к школьному и профессиональному образованию для женщин и мужчин. Также высокие оценки получены по критерию охрана здоровья и выживаемость, где учитываются средняя продолжительность здоровой жизни и половое равенство при рождении. По этим показателям нас расположили на 27 и 44 местах соответственно», – рассказала управляющий директор АО «Центр развития трудовых ресурсов» Александра Молчановская.

Касательно возможностей на рынке труда, то Казахстан занимает 46 место по критерию равенства заработных плат за одну и ту же работу, 51 место по уровню участия в рабочей силе и 1 место по равной репрезентации женщин среди высококвалифицированных и среднеквалифицированных работников.

«Следует отметить, что по критерию равного доступа к политическим правам и возможностям страна находится на 103-месте из 146 стран. Такие низкие показатели характерны для всех стран Центральной Азии. Это обозначает необходимость большего вовлечения женщин в высшие политические представительные и исполнительные органы», – подчеркнула Александра Молчановская.

Вместе этим, согласно анализу по действующим электронным трудовым договорам в разрезе профессий, женщины составляют основной костяк высококвалифицированных профессионалов в Казахстане. Однако соотношение женщин к мужчинам в руководящих должностях значительно ниже. Также количество женщин, которые заняты низкоквалифицированным трудом, существенно больше, чем мужчин. В дополнение наблюдается существенное доминирование мужчин в сельском хозяйстве, строительстве, промышленности и транспорте.

Рассматривая доходы работников, то средняя заработная плата мужчин существенно выше, чем женщин по основным группам занятий. Например, руководители мужского пола получают в среднем на 12,4% выше, чем руководители женского пола. Несмотря на большое количество женщин в группе «специалисты-профессионалы», их оплата труда меньше на 29,0%, чем у мужчин. Самый большой разрыв приходиться на группу – «рабочие промышленности, строительства, транспорта», где средний заработок мужчин выше на 69% по сравнению с женщинами.

«В разрезе регионов существенный гендерный разрыв оплаты труда наблюдается в нефтяных и промышленных регионах, тогда как в южных и аграрных регионах разница минимальна. В частности, в Мангистауской области средняя заработная плата у мужчин на 86% больше, чем у женщин, и основной вклад в разрыв по оплате труда приходится на категории «рабочие промышленности, строительства, транспорта» и «специалисты-профессионалы», – сообщила Александра Молчановская.

В мегаполисах гендерный разрыв в оплате труда находиться в диапазоне 16% - 19% и основной вклад в разрыв по оплате труда приходится на группы «специалисты профессионалы» и «рабочие промышленности, строительства, транспорта». Между тем, в Алматинской области и городе Шымкент наблюдается относительное равенство в оплате труда по всем основным группам профессий.

Подробнее ознакомиться с исследованием на основе доклада «Глобальный гендерный разрыв 2022» можно на сайте АО «Центр развития трудовых ресурсов», перейдя по ссылке.

Популярное

Все
Вот такое озеленение. Из 24,5 тыс. саженцев только 773 деревца полностью здоровы
В Усть-Каменогорске женщина обрела семейное счастье в колонии-поселении
Кто везет, на том и едут
Казахский поэт в тюрьме
Секретарь маслихата области Абай предлагает провести фестиваль бардовской песни
Браво, Бибисара!
Пришла беда, откуда не ждали: районный акимат решил благоустроить двор
Центр для особенных детей
Знатный кангюец на охоте
Прыжок с моста
Задачи отечественной фармацевтики
Тюремный жетон
На борцовском ковре под звуки домбры
Хип-хоп и не только
Капитан Врунгель на вахте
За будущее без коррупции
Имена в истории страны
Курил в промышленном масштабе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы
К поиску убийц бизнесмена в Уральске подключили Нацгвардию
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Кызылординцы обеспокоены обмелением реки Сырдарьи, от которой здесь буквально зависит жизнь
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Газификация шагает по Казахстану
В Усть-Каменогорске наградили гвардейца, проявившего мужество при спасении ребенка
Ярмарка детских товаров пройдет на площадке EXPO в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 августа
Первые заморозки: прогноз погоды на август в Казахстане дали синоптики
Ни один застройщик в Павлодаре не получил разрешения на привлечение средств дольщиков
Аким района погиб в Атырауской области
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Неслышащие казахстанские артисты ярко выступили на чемпионате в США
Казахстанский экспорт вырос на 59% в 2022 году
Продам ботинки детские, неношеные…
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Экосистема инноваций
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Закон Республики Казахстан
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы

Читайте также

Общество
Еще одну финпирамиду выявили в ЗКО
Общество
Почти 1,4 млрд тенге штрафов заплатят медорганизации Кызыло…
Общество
В Усть-Каменогорске женщина обрела семейное счастье в колон…
Общество
Секретарь маслихата области Абай предлагает провести фестив…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]