Изменилось место Казахстана в глобальном рейтинге гендерного равенства

По данным доклада «Глобальный гендерный разрыв 2022» Всемирного экономического форума, Казахстан улучшил свои показатели по гендерному неравенству и поднялся в глобальном рейтинге с 80 до 65-места. Об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты населения РК, передает Kazpravda.kz.

При текущем темпе сокращения гендерного неравенства всему миру потребуется 132 года для достижения полного паритета. В топ-5 стран по совокупному показателю равенства входят Исландия, Финляндия, Норвегия, Новая Зеландия и Швеция.

Казахстан по глобальному индексу гендерного неравенства находится «по соседству» и немного уступает в рейтинге таким странам, как Италия, Израиль, Грузия и Сингапур, но опережая при этом Словакию, Монголию, Чехию, Польшу или Армению. В странах Центральной Азии Казахстан занимает 4 место.

«Эксперты отмечают, что наибольшим достижением Казахстана в рамках рассматриваемых критериев является полное равенство по доступу к школьному и профессиональному образованию для женщин и мужчин. Также высокие оценки получены по критерию охрана здоровья и выживаемость, где учитываются средняя продолжительность здоровой жизни и половое равенство при рождении. По этим показателям нас расположили на 27 и 44 местах соответственно», – рассказала управляющий директор АО «Центр развития трудовых ресурсов» Александра Молчановская.

Касательно возможностей на рынке труда, то Казахстан занимает 46 место по критерию равенства заработных плат за одну и ту же работу, 51 место по уровню участия в рабочей силе и 1 место по равной репрезентации женщин среди высококвалифицированных и среднеквалифицированных работников.

«Следует отметить, что по критерию равного доступа к политическим правам и возможностям страна находится на 103-месте из 146 стран. Такие низкие показатели характерны для всех стран Центральной Азии. Это обозначает необходимость большего вовлечения женщин в высшие политические представительные и исполнительные органы», – подчеркнула Александра Молчановская.

Вместе этим, согласно анализу по действующим электронным трудовым договорам в разрезе профессий, женщины составляют основной костяк высококвалифицированных профессионалов в Казахстане. Однако соотношение женщин к мужчинам в руководящих должностях значительно ниже. Также количество женщин, которые заняты низкоквалифицированным трудом, существенно больше, чем мужчин. В дополнение наблюдается существенное доминирование мужчин в сельском хозяйстве, строительстве, промышленности и транспорте.

Рассматривая доходы работников, то средняя заработная плата мужчин существенно выше, чем женщин по основным группам занятий. Например, руководители мужского пола получают в среднем на 12,4% выше, чем руководители женского пола. Несмотря на большое количество женщин в группе «специалисты-профессионалы», их оплата труда меньше на 29,0%, чем у мужчин. Самый большой разрыв приходиться на группу – «рабочие промышленности, строительства, транспорта», где средний заработок мужчин выше на 69% по сравнению с женщинами.

«В разрезе регионов существенный гендерный разрыв оплаты труда наблюдается в нефтяных и промышленных регионах, тогда как в южных и аграрных регионах разница минимальна. В частности, в Мангистауской области средняя заработная плата у мужчин на 86% больше, чем у женщин, и основной вклад в разрыв по оплате труда приходится на категории «рабочие промышленности, строительства, транспорта» и «специалисты-профессионалы», – сообщила Александра Молчановская.

В мегаполисах гендерный разрыв в оплате труда находиться в диапазоне 16% - 19% и основной вклад в разрыв по оплате труда приходится на группы «специалисты профессионалы» и «рабочие промышленности, строительства, транспорта». Между тем, в Алматинской области и городе Шымкент наблюдается относительное равенство в оплате труда по всем основным группам профессий.

Подробнее ознакомиться с исследованием на основе доклада «Глобальный гендерный разрыв 2022» можно на сайте АО «Центр развития трудовых ресурсов», перейдя по ссылке.