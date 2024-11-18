Изменится ли пенсионный возраст в Казахстане в 2025 году

До 2028 года пенсионный возраст женщин будет составлять 61 год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ЕНПФ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В фонде сообщили, что в 2025 году пенсионный возраст не изменится ни для мужчин, ни для женщин.

Для мужчин возраст выхода на пенсию составляет 63 года, для женщин – 61.

До 2028 года пенсионный возраст женщин останется на этом уровне, а затем в рамках пенсионной реформы постепенно начнёт подниматься:

- с 1 января 2028 года – по достижении 61,5 года;

- с 1 января 2029 года – по достижении 62 лет;

- с 1 января 2030 года – по достижении 62,5 лет.

С 2031 года для женщин начнёт действовать максимальный уровень пенсионного возраста – 63 года. В 2025 году на пенсию мужчины 1962 года рождения и женщины 1964-го.