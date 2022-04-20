Изнасиловавшего второклассницу педофила задержали в Кызылординской области

Ученицу второго класса изнасиловал педофил в Кызылординской области. Информацию об этом на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала правозащитница, руководитель фонда "НеМолчи.kz" Дина Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kyzylorda-news.kz.

По данным, размещенным в посте, ЧП произошло в Жанакорганском районе Кызылординской области.

«Учащуюся 2-го класса изощренно изнасиловали. Мать девочки лежит с приступом сердца, отец — в шоковом состоянии. Насильник обманом заманил девочку в машину, сказал, что довезет до школы, отвез и изнасиловал. Издевался, потом обратно в то же место привез и уехал», — говорится в сообщении.

В пресс-службе областного департамента полиции проинформировали, что данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 121 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Насильственные действия сексуального характера»).

«Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы», — сказали в полиции.

Согласно требованиям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан данные досудебного расследования не подлежат разглашению, добавили в ДП.