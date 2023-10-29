Израильский премьер заявил о втором этапе войны: Мы только в начале пути

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война его страны с ХАМАСом вступила во «вторую стадию», поскольку войска ЦАХАЛ и бронетехника вторгаются в Газу в рамках расширения наземных операций.

На пресс-конференции в Тель-Авиве в субботу вечером Нетаньяху призвал израильтян готовиться к «долгому и тяжелому» наступлению, назвав кампанию «второй войной за независимость» страны с 1948 года.

«Это второй этап войны, цели которой ясны - уничтожить управленческий и военный потенциал ХАМАСа и вернуть заложников домой», - сказал Нетаньяху журналистам.

Комментарии Нетаньяху прозвучали в тот момент, когда Газа продолжала находиться под почти полным отключением связи в течение ночи на фоне интенсивных израильских бомбардировок, которые, как считается, были направлены на то, чтобы расчистить путь для войск, чтобы прорваться в анклав.

Палестинские СМИ в воскресенье сообщили, что в анклаве постепенно восстанавливается телефонная и интернет-связь.

Тарек Абу Аззум, сообщая из Хан-Юниса в Газе, заявил в пятницу, что израильские бомбардировки анклава усилились в восточных и северных районах сектора.

«Такого рода атаки дают четкое разрешение израильским наземным войскам продолжать продвигаться вглубь территории», - сказал Абу Аззум.

Израильские военные чиновники подтвердили, что войска и бронетехника действуют на севере Газы с пятницы, но воздержались от того, чтобы назвать эскалацию наземных операций «вторжением».

Израильские военные до сих пор ограничивали свои наземные операции короткими вторжениями своих войск в анклав.

Между тем, администрация президента США призвала Израиль отложить начало крупного наземного наступления на фоне опасений по поводу жертв среди гражданского населения, региональной эскалации и безопасности пленных, удерживаемых ХАМАСом.

Эскалация кампании в Газе происходит на фоне растущих опасений гуманитарной катастрофы в анклаве из-за нехватки продовольствия, воды и медикаментов.

Гуманитарные организации также выразили обеспокоенность тем, что отсутствие связи в анклаве может служить прикрытием для военных преступлений и других нарушений прав человека.

Ожидается, что Совет Безопасности ООН соберется в ближайший понедельник для обсуждения путей выхода из кризиса на Ближнем Востоке.

По данным ООН, израильские бомбардировки Газы, начатые в ответ на беспрецедентные нападения ХАМАСа на израильские общины 7 октября, вынудили более 1,4 миллиона человек покинуть свои дома.