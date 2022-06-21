Фото: kapital.kz
Общество
Известный блогер и журналист дал оценку прошедшему Национальному курултаю
Денис Кривошеев, блогер, журналист

Больше референдумов

Настроение участников первого заседания Национального курултая было позитивным. Президент оправдал ожидания многих.

Все, что было им сказано, так или иначе уже обсуждалось в обществе, например, то же возрождение Дня республики 25 октября. Объективно формат курултая не подразумевает каких-то конкретных вещей, и конкретики, в сравнении с патетикой, было меньше. И все-таки Глава государства, например, расставил точки над «i» в вопросе перехода на латиницу, к которому действительно нужно подойти более научно, что и будет сделано.

Один из важных вопросов, который часто обсуждается, и, честно говоря, непонятно, кого мы в этом убеждаем, – это то, что казахскому языку ничего не угрожает. Президент заверил: пока есть Казахстан, будет и казахский язык. Это справедливое естественное утверждение, и не надо вокруг этого сеять панику. Нужно заниматься практическими вещами, а именно развитием языка. И Президент обозначил серьезный пул задач, которые в этом направлении предстоит решить. Процесс запущен, и я, как человек, изучающий казахский язык, надеюсь увидеть изменения.

Снят вопрос по роспуску Парламента, который в последнее время достаточно активно обсуждался. Президент сказал, что до нового года нужно принять все основные законопроекты. И судьба Парламента, видимо, будет решаться в следующем году. В любом случае уже будет принят закон о партиях, партийное строительство станет более или менее понятным. Нужно разбираться с мажоритарной избирательной системой, и этот сигнал тоже был дан.

Созыв Национального курултая, попытка включения лидеров общественного мнения в обсуждение повестки дня – это интересное начинание. Импонирует поручение о создании специального мобильного приложения Qurultay. Электронная платформа – это способ перенести обсуждение спорных вопросов с улиц, как это было недавно в Алматы, когда убили прохожего. Чтобы активисты не призывали к митингам, неповиновению, прикрываясь благими намерениями, а могли высказывать свои предложения и пожелания в рамках этой платформы. Сегодня достаточно механизмов, площадок для обращений, чтобы донести свою позицию Президенту. А еще появится Конституционный суд, который в законном порядке будет решать спорные вопросы. Люди должны понять, что демократия – это не выйти на улицы и избить кого-то, не горлопанить или перекрывать движение.

Хорошая форма прямой демократии, даже по очень сложным вопросам, – это референдум, тем более с учетом нашей эффективной цифровой экосистемы. Я, например, буду предлагать в рамках своих возможностей в составе курултая внедрять систему региональных и общенациональных референдумов на более частой основе, чтобы какие-то спорные вопросы принимались путем прямого голосования и желательно в электронном формате.

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