Известный блогер и журналист дал оценку прошедшему Национальному курултаю

Больше референдумов

Настроение участников первого заседания Национального курултая было позитивным. Президент оправдал ожидания многих.

Все, что было им сказано, так или иначе уже обсуждалось в обществе, например, то же возрождение Дня республики 25 октября. Объективно формат курултая не подразумевает каких-то конкретных вещей, и конкретики, в сравнении с патетикой, было меньше. И все-таки Глава государства, например, расставил точки над «i» в вопросе перехода на латиницу, к которому действительно нужно подойти более научно, что и будет сделано.

Один из важных вопросов, который часто обсуждается, и, честно говоря, непонятно, кого мы в этом убеждаем, – это то, что казахскому языку ничего не угрожает. Президент заверил: пока есть Казахстан, будет и казахский язык. Это справедливое естественное утверждение, и не надо вокруг этого сеять панику. Нужно заниматься практическими вещами, а именно развитием языка. И Президент обозначил серьезный пул задач, которые в этом направлении предстоит решить. Процесс запущен, и я, как человек, изучающий казахский язык, надеюсь увидеть изменения.

Снят вопрос по роспуску Парламента, который в последнее время достаточно активно обсуждался. Президент сказал, что до нового года нужно принять все основные законопроекты. И судьба Парламента, видимо, будет решаться в следующем году. В любом случае уже будет принят закон о партиях, партийное строительство станет более или менее понятным. Нужно разбираться с мажоритарной избирательной системой, и этот сигнал тоже был дан.

Созыв Национального курултая, попытка включения лидеров общественного мнения в обсуждение повестки дня – это интересное начинание. Импонирует поручение о создании специального мобильного приложения Qurultay. Электронная платформа – это способ перенести обсуждение спорных вопросов с улиц, как это было недавно в Алматы, когда убили прохожего. Чтобы активисты не призывали к митингам, неповиновению, прикрываясь благими намерениями, а могли высказывать свои предложения и пожелания в рамках этой платформы. Сегодня достаточно механизмов, площадок для обращений, чтобы донести свою позицию Президенту. А еще появится Конституционный суд, который в законном порядке будет решать спорные вопросы. Люди должны понять, что демократия – это не выйти на улицы и избить кого-то, не горлопанить или перекрывать движение.

Хорошая форма прямой демократии, даже по очень сложным вопросам, – это референдум, тем более с учетом нашей эффективной цифровой экосистемы. Я, например, буду предлагать в рамках своих возможностей в составе курултая внедрять систему региональных и общенациональных референдумов на более частой основе, чтобы какие-то спорные вопросы принимались путем прямого голосования и желательно в электронном формате.