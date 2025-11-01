Данные «хвосты» металлургичес­кого шлака начали образовываться здесь еще в 1943 году одновременно с запуском первого плавильного цеха. За десятилетия тут накопились миллионы тонн отходов, долгое время считавшихся бесполезными. Изначально шлакоотвал располагался в промышленной зоне за пределами жилых районов. Однако по мере роста Актобе постепенно оказался в его черте.

Чтобы минимизировать негативное влияние объекта, склоны отвала стали покрывать специальными связующими реагентами, которые образуют плотную корку, предотвращающую пылеобразование. Однако поздние исследования показали, что в исторических накоплениях металлургических отходов остается немало хрома, к тому же остальной материал вполне можно использовать вместо дорожного щебня.

– С 2019 года на предприятии действует программа переработки лежалых шлаков. Для этого построен специальный шлакоперерабатывающий комплекс с осадочными установками и технологией водоразделения. Он позволяет извлекать из отходов остатки металла, а оставшийся щебень использовать в строительстве, – рассказал директор АктЗФ Ержан Абдулабеков.

По словам руководителя, переработка включает дробление шлаков и их промывку с использованием воды. Это позволяет эффективно отделить металл, который возвращается в металлургический процесс, а очищенный инертный материал сертифицировать и проверить, в том числе на радиоактивность и наличие тяжелых элементов. Затем в виде шлакового щебня его можно пус­тить на строительство дорог.

Кроме того, с 2022 года новый отходящий шлак больше не складируется на старом отвале. Все образую­щиеся «хвосты» утилизируются в текущем режиме. На сегодняшний день общий объем переработки превысил 1,5 млн тонн.

Нынче на заводе рассчитывают вовлечь в рециклинг не менее 500 тыс. тонн хромсодержащего шлака. Всего на отвале его остает­ся около 13,6 млн тонн.

– Мы не заинтересованы оставлять металл в «хвостах». Для нас это полноценная продукция. Ориентировочно из 13 миллионов тонн можно извлечь до 100 тысяч тонн хрома. Важно, что переработка ведется в замкнутом цикле, без вреда для экологии, – отметил Ержан Абдулабеков.

Что касается инертного материала – шлакового щебня, то по качеству он не уступает природному камню, а в некоторых случаях даже превосходит его по плотности и износостойкости. Как подчеркивает главный эколог АО «ТНК «Казхром» Светлана Мащенко, переработка старого шлакоотвала – это еще и часть стратегической экологической программы компании.

– Мы не зарабатываем на переработке шлаков. Это наши инвестиции в экологию и будущее региона. Завод работает с европейскими научными и инженерными институтами, чтобы расширить области применения переработанного шлака, внедряя его в инфраструктурные проекты, – разъяс­нила специалист.

После завершения переработки всех накопленных шлаков, соглас­но проекту, утвержденному еще в 2018 году, шлакоотвал будет полностью ликвидирован. Это станет важным шагом к восстановлению и рекультивации промышленной территории, снижению техногенной нагрузки и созданию экономически устойчивого металлургического производства.