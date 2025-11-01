Извлечь из шлака остатки хрома

Проекты
8
Лаура Казихан

К масштабной переработке крупнейшего в регионе шлакоотвала приступили на Актюбинском заводе ферросплавов (АктЗФ), входящем в структуру АО «ТНК «Казхром».

Данные «хвосты» металлургичес­кого шлака начали образовываться здесь еще в 1943 году одновременно с запуском первого плавильного цеха. За десятилетия тут накопились миллионы тонн отходов, долгое время считавшихся бесполезными. Изначально шлакоотвал располагался в промышленной зоне за пределами жилых районов. Однако по мере роста Актобе постепенно оказался в его черте.

Чтобы минимизировать негативное влияние объекта, склоны отвала стали покрывать специальными связующими реагентами, которые образуют плотную корку, предотвращающую пылеобразование. Однако поздние исследования показали, что в исторических накоплениях металлургических отходов остается немало хрома, к тому же остальной материал вполне можно использовать вместо дорожного щебня.

– С 2019 года на предприятии действует программа переработки лежалых шлаков. Для этого построен специальный шлакоперерабатывающий комплекс с осадочными установками и технологией водоразделения. Он позволяет извлекать из отходов остатки металла, а оставшийся щебень использовать в строительстве, – рассказал директор АктЗФ Ержан Абдулабеков.

По словам руководителя, переработка включает дробление шлаков и их промывку с использованием воды. Это позволяет эффективно отделить металл, который возвращается в металлургический процесс, а очищенный инертный материал сертифицировать и проверить, в том числе на радиоактивность и наличие тяжелых элементов. Затем в виде шлакового щебня его можно пус­тить на строительство дорог.

Кроме того, с 2022 года новый отходящий шлак больше не складируется на старом отвале. Все образую­щиеся «хвосты» утилизируются в текущем режиме. На сегодняшний день общий объем переработки превысил 1,5 млн тонн.

Нынче на заводе рассчитывают вовлечь в рециклинг не менее 500 тыс. тонн хромсодержащего шлака. Всего на отвале его остает­ся около 13,6 млн тонн.

– Мы не заинтересованы оставлять металл в «хвостах». Для нас это полноценная продукция. Ориентировочно из 13 миллионов тонн можно извлечь до 100 тысяч тонн хрома. Важно, что переработка ведется в замкнутом цикле, без вреда для экологии, – отметил Ержан Абдулабеков.

Что касается инертного материала – шлакового щебня, то по качеству он не уступает природному камню, а в некоторых случаях даже превосходит его по плотности и износостойкости. Как подчеркивает главный эколог АО «ТНК «Казхром» Светлана Мащенко, переработка старого шлакоотвала – это еще и часть стратегической экологической программы компании.

– Мы не зарабатываем на переработке шлаков. Это наши инвестиции в экологию и будущее региона. Завод работает с европейскими научными и инженерными институтами, чтобы расширить области применения переработанного шлака, внедряя его в инфраструктурные проекты, – разъяс­нила специалист.

После завершения переработки всех накопленных шлаков, соглас­но проекту, утвержденному еще в 2018 году, шлакоотвал будет полностью ликвидирован. Это станет важным шагом к восстановлению и рекультивации промышленной территории, снижению техногенной нагрузки и созданию экономически устойчивого металлургического производства.

#Казхром #АктЗФ #Актюбинский завод ферросплавов

Популярное

Все
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Обновили рекорд юношеских азиад
Все заявления – в приоритетную повестку
Превратить родину в цветущий сад
«Семей» и «Кайрат» выступают в Лиге чемпионов
Под оком «Кибернадзора»
Полвека на волнах вдохновения
Сельчане добились закрытия незаконной свалки
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Налажен выпуск кормового протеина
Свекле привольно и на севере
«Збени!»
Alatau City – город, устремленный в будущее
Дети требуют внимания
Возрождая знаменитый «апорт»
Как жить без счастья?
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
Капитальный подход к переработке
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
Голубое топливо пришло в Жетысу
День Республики: в Нацархиве открылась выставка "Менің елім – Қазақстан!"
Казахстан и США: стратегическое партнёрство, основанное на доверии и инвестициях
Названы активные участники акции «Таза Қазақстан»
Минобороны провело уникальный концерт ко Дню Республики
Моя страна – мой флаг
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Историческая ответственность перед будущим
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
За пловом и природой – в Таджикистан
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане

Читайте также

АПК становится драйвером роста экономики региона
Первый шаг в большое кино
Первый IQ Test Center
Началось строительство плодоконсервного завода

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]