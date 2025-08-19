Об этом на брифинге в правительстве сообщил председатель правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Талгат Алдыбергенов
Отвечая на вопрос журналиста Kazpravda.kz, спикер пояснил, что в текущий летний туристический сезон национальный перевозчик дополнительно запустил 11 пассажирских поездов – дополнительно перевезены 300 тысяч пассажиров. Это в том числе составы на Алаколь, Балхаш, востребованные в туристический сезон. Новая электричка начала курсировать по маршруту Астана - Бурабай.
«На сегодня 87% билетов продаются онлайн через различные сервисы», - отметил глава КТЖ.
При этом средняя заполняемость вагонов всего 73% по итогам 7 месяцев этого года. По словам спикера, это объясняется сезонностью пассажирских перевозок.
В зимнее время, когда идет спад перевозок, до 30% вагонного парка простаивает, но при этом компания своим работникам платит зарплату, делает техобслуживание подвижного состава.
«В зимний период мы стоим, в летний - возникает дефицит. Вопрос дефицита билетов еще есть, но к 2030 году решится. С учетом обновления и увеличения парка этот вопрос закроется», - сказал Талгат Алдыбергенов.
Пока же в пик сезона будут использоваться дополнительные вагоны и дополнительные поезда.
«Мы всегда стараемся идти навстречу пассажирам», - заверил глава КТЖ.