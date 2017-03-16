​К чему приводят фиктивные акты

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Айгуль Биданова, Семей

Строительство медицинского центра началось еще в начале 2012 года. Завершить работы планировалось через год, но торжественный момент откладывался уже несколько раз. Курирующие проект чиновники кивали на нерадивых подрядчиков, те – на недобросовестных поставщиков и так далее. В конце концов выяснилось, что объект вообще мало соответствует проекту. В отношении руководства подрядчика возбудили уголовное дело…

В итоге в суде № 2 Семея за свои действия пришлось отвечать бывшему руководителю отдела строительства управления строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области М., директору ТОО «ИртышГЭСстрой» И., а также главному бухгалтеру этого предприятия А., граж­данке Российской Федерации. Чиновник обвинялся в совершении преступления против собственности и интересов государственной службы и государственного управления, а представители ТОО – в преступлениях в сфере экономической деятельности.

Началось все с того, что 6 марта 2012 года между ГУ «Управление строительства ВКО» и ТОО «ИртышГЭСстрой» был заключен договор на выполнение работ по возведению Радиологического центра областного онкологического диспансера в Семее, а именно – отделения радиоизотопной диагностики и терапии на сумму 6 417,334 млн тенге. Дополнительным соглашением в 2014-м общая цена договора была изменена на 6 009 483 098 тенге. Подрядчик обязался сдать объект под ключ. При этом еще в период его сооружения на основании актов выполненных работ ГУ «Управление строительства ВКО» осуществило полную оплату.

Однако директор ТОО, достоверно зная, что пусконаладочные работы медицинского и технологического оборудования предусмотрены в проектно-сметной документации, направляет в адрес управления строительства, архитектуры и градостроительства ВКО письмо о выделении дополнительных денежных средств на них. Затем изготовляет ПСД на сумму 540 886 493 тенге, и решением сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 июля 2014 года выделение денег на пусконаладочные работы одобряется.

В ноябре директор ТОО предоставил своему главбуху фиктивный акт проведения пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию оборудования с подписью инженера по медицинскому оборудованию АО «Медтехника» для его подписания от имени ТОО «ИртышГЭСстрой». Что женщина и сделала, так как действовала с начальником заодно.

То, что эти работы не проведены, она знала. Так появился на свет фиктивный акт № 1 на сумму 350 млн тенге, который вскоре оказался на столе у руководителя отдела строительства. И тот, будучи должностным лицом, достоверно зная в силу своих служебных полномочий, что пусконаладочные работы медицинского и технологического оборудования на вышеуказанном объекте предусмотрены в первоначальном договоре, не выезжая на объект строительства, его подписал. Это послужило поводом для осуществления оплаты в ТОО «ИртышГЭСстрой».

По этой же схеме были благополучно подписаны и обеспечены государственными деньгами фиктивные акты № 2 и № 3. Таким образом подсудимые И. и А. в период с 24 ноября 2014 года по 4 июня 2015-го, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили бюджетные средства на сумму 513 842 068,5 тенге. Государству был причинен ущерб в особо крупном размере, а подсудимый М., будучи должностным лицом и подписав фиктивные акты выполненных работ, способствовал хищению. Кроме того, он совершил служебный подлог, внеся в официальные документы заведомо ложные сведения.

В ходе следствия также выяснилось, что в бухгалтерии ТОО делалось все возможное для уклонения от уплаты налогов в бюджет путем завышения затратной части предприятия.

Суд приговорил экс-чиновника к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Директор ТОО должен провести в местах не столь отдаленных 8,5 лет, наказание также предусматривает конфискацию имущества и лишение права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 10 лет со штрафом в размере 3 тыс. МРП (5 556 000 тенге). Бухгалтера приговорили к лишению свободы сроком на 8 лет с конфискацией имущества с лишением права занимать руководящие должности в сфере финансово-экономической деятельности на 10 лет и аналогичному штрафу в 3 МРП.

Гражданский иск ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО» на сумму 513 842 068 тенге подлежит удовлетворению в полном объеме в счет возмещения причиненного ущерба. Как и иски прокуратуры Семея на суммы 626 909 433 и 408 400 190 тенге.

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