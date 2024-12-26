К распространению наркотиков в РК стали привлекаться дети до 14 лет

Премьер-министр Олжас Бектенов поставил задачу перед Министерством внутренних дел по анализу эффективности принимаемых мер для усиления работы по борьбе с наркотиками, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отмечено, что на сегодня уровень потребления запрещенных веществ не снижается, при этом способы распространения расширяются. Особенно активно пропаганда и продажа наркотиков ведутся в ночных клубах. К распространению стали привлекаться дети до 14 лет.

«Появляются новые виды наркотических средств, которые через социальные сети легко приобрести. В этой связи, поручаю министру внутренних дел критически оценить работу профильных подразделений и принять меры по усилению борьбы с наркобизнесом», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Ранее Kazpravda.kz публиковала рекомендации полиции родителям подростков, на что нужно обратить внимание, чтобы уберечь от преступной деятельности:

- если в телефоне ребенка появились фотографии подъездов, остановок, заборов, стен домов; - среди личных вещей появились изолента, zip-пакеты, карманные электронные весы, блистеры с таблетками; - сменился круг общения; - появилась подчеркнутая грубость и стремление свернуть разговор; - изменился режим дня: стал уходить на учебу на несколько часов раньше, задерживается после школы, не объясняет, где и с кем был; - появились новые вещи, происхождение которых ребенок не хочет объяснить.

Появление этих признаков должно послужить поводом для наблюдения за ребенком, серьезного разговора с объяснением последствий любого противоправного поведения.