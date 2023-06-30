К сотне приближается число жителей Кентау, для которых посещение популярного в городе фастфуда обернулось проблемами со здоровьем
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Любовь Доброта, Туркестанская область
Выходной день минувшей среды оказался авральным для сотрудников Кентауской центральной городской больницы. Машины скорой помощи не успевали выезжать на вызовы горожан, жалующихся не непрекращающуюся рвоту, тошноту, жидкий стул, головокружение и другие симптомы, явно свидетельствующие об острой пищевой инфекции. Опрос и осмотр медиками подтвердили первоначальное предположение.