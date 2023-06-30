К сотне приближается число жителей Кентау, для которых посещение популярного в городе фастфуда обернулось проблемами со здоровьем

Выяснилось, что все, кто почувствовал резкое недомогание, посещали популярное в городе кафе «Ризык Рауаны», заказывая суши, пиццу, лаваш и чикен. Кто-то лакомился в кафе, а кто-то брал с собой на вынос. В качестве послевкусия острую потребность в медицинской помощи ощутили и те, и другие.

По информации областного управления здраво­охранения, по состоянию на утро 29 июня в инфекционное отделение Кентауской центральной городской больницы госпи­тализировали 67 человек. Еще 28 пострадавших ограничились оказанием амбулаторной медицинской помощи, госпитализация им не понадобилась.

Среди тех, кто попал на больничную койку, больше всего детей в возрасте до 14 лет. У всех один и тот же диагноз: «пищевое отравление». Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Сейчас общепит закрыт и опечатан, проводятся противоэпидемиологические мероприятия. По факту массового отравления начато досудебное расследование по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов. Ведется расследование.

Проверку проводит и санитарно-эпидемиологическая служба области. Специалисты собрали в кафе пробы для лабораторного исследования. По его результатам будет определена причина массового пищевого отравления. Материал для исследования взяли у больных и персонала. Не обошли стороной и продукты питания.

Надо отметить, что это кафе не первый раз оказывается в центре скандала. В прошлом году случаи массового отравления фиксировались здесь дважды. Первое ЧП случилось в августе, когда пищевое отравление получили восемь человек. Тогда руководству заведения выписали штраф в размере 700 тыс. тенге.

Спустя пару месяцев, в октябре прошлого года, перекус в этом же заведении быстрого питания для 168 человек закончился госпитализацией в инфекционное отделение больницы. В перечне блюд, которые они заказали, значились все те же суши, пицца и чикен.

Прошлогодняя проверка кафе выявила грубейшие нарушения, среди которых отсутствие официального разрешения на предоставление услуг общественного питания, медкнижек у персонала. Не смогли владельцы заведения предоставить также документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья. И тем не менее кафе снова распахнуло двери для посетителей.