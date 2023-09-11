К учебникам вместо планшетов возвращаются в Швеции

Такое решение связано с тем, что у школьников возникли трудности с чтением и пониманием текста.

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В Швеции переходят на учебники вместо планшетов. Такое решение связано со сложностями процесса чтения у детей, которые появились с введением цифровых технологий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Согласно международному исследованию, за 5 лет трудности с чтением и пониманием текста среди учащихся в стране выросли с 12% до 19%. В связи с этим министр образования Лотта Эдхольм выразила обеспокоенность и предложила вернуть привычные бумажные учебники в классы.

Таким образом, в 2023-м правительство планирует потратить на это 58 млн евро, а в последующие два года будет выделено еще 44 млн евро. Цель состоит в том, чтобы каждый шведский ученик имел учебник по каждому предмету.

"Я не советую использовать планшеты для письма. Хотя бы до того, как учащимся исполнится 10 лет. Им нужно время, чтобы выработать почерк. Когда дети пишут от руки, у них также развивается и навык чтения", - говорит учитель начальных классов Катарина Бранелиус.

Отметим, месяц назад на совещании в правительстве Казахстана были представлены последние разработки в области электронных учебников.

Ранее в правительстве назвали дату полного перевода учебников в цифровой формат.