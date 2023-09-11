К учебникам вместо планшетов возвращаются в Швеции

Образование, В мире
78

Такое решение связано с тем, что у школьников возникли трудности с чтением и пониманием текста.

Фото: Kazpravda.kz

В Швеции переходят на учебники вместо планшетов. Такое решение связано со сложностями процесса чтения у детей, которые появились с введением цифровых технологий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Согласно международному исследованию, за 5 лет трудности с чтением и пониманием текста среди учащихся в стране выросли с 12% до 19%. В связи с этим министр образования Лотта Эдхольм выразила обеспокоенность и предложила вернуть привычные бумажные учебники в классы.

Таким образом, в 2023-м правительство планирует потратить на это 58 млн евро, а в последующие два года будет выделено еще 44 млн евро. Цель состоит в том, чтобы каждый шведский ученик имел учебник по каждому предмету.

"Я не советую использовать планшеты для письма. Хотя бы до того, как учащимся исполнится 10 лет. Им нужно время, чтобы выработать почерк. Когда дети пишут от руки, у них также развивается и навык чтения", - говорит учитель начальных классов Катарина Бранелиус.

 

Отметим, месяц назад на совещании в правительстве Казахстана были представлены последние разработки в области электронных учебников.

Ранее в правительстве назвали дату полного перевода учебников в цифровой формат.

#дети #школа #проблемы #Швеция #учебники #планшеты

Популярное

Все
Все дело – в трубе
Испытание старой дамбой
Очередная победа Казахстана
За первые четыре дня конного марафона-байги «Ұлы дала жорығы» всадники преодолели 350 километров
Больше форели! Речной и радужной…
Производственный кооператив подозревается в создании финансовой пирамиды
Старшеклассникам Астаны представляется уникальная возможность посетить предприятия города
Исторический успех Данилиной
Дома все равны
«Железная» ячейка
Золотые правила Клименовых
IT – это уже настоящее
Главное в жизни – это семья!
Правильная философия
Пример для подражания
1,7 трлн тенге потратят на развитие 10 моногородов в Казахстане
"Горжусь нашими футболистами" – Токаев прокомментировал победу сборной Казахстана
Мусор как вирус
"Асфальт сходит весной со снегом" – Смаилов о качестве дорог
Навеки в памяти народной
Перестрелка в кафе Алматы: о состоянии пострадавших рассказали в горздраве
Двух посетителей кафе ранили в перестрелке в Алматы
Навредила засуха, а теперь – дожди…
Доброжелательный атом
Ряд задач поставили перед новым акимом Актюбинской области
Креатив нынче в цене
Архив, который ждали киноманы
Мусор-самозванец
Шаньдун – третий торговый региональный партнер Казахстана в Китае
Токаев назначил главу нового министерства промышленности и строительства
Бизнесмены хотят платить за воду как пенсионеры
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
С толстой сумкой на ремне
В туристических зонах на Бухтарминском водохранилище годами не решается проблема с вывозом мусора
Клип на народный хит
Познать дух казахского народа
Елдоса Коспаева с членами его группировки этапировали в Казахстан
Столичный забег
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Муза Каюма Мухамедханова
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
На юго-востоке Турции упал метеорит
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Наследие во всем

Читайте также

Женская сборная Казахстана по шахматам прошла в финал чемпи…
Более 2 000 человек погибли при землетрясении в Марокко
26 человек погибли в катастрофе с паромом в Нигерии
Здания Всемирного наследия ЮНЕСКО пострадали в Марокко из-з…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]