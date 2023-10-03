Качество связи и вещания может ухудшиться, предупредило "Казтелерадио"

О возможном ухудшении качества каналов связи и вещания сообщило «Казтелерадио», передает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

«АО «Казтелерадио» информирует о прохождении периода осенней солнечной интерференции с 8 по 16 октября 2023 года и возможным ухудшением качества каналов связи и вещания», – говорится в сообщении национального оператора Казахстана в области телерадиовещания.

С программой расчета солнечной интерференции для антенн, направленных на космические аппараты серии KazSat, можно ознакомиться по ссылке.